«Это была мини-Катрина»: Почему в Ростовской области прошел «шторм века» и может ли он повториться, рассказал климатолог

Ураган, обрушившийся на Ростов, Батайск и другие города области, уже окрестили ураганом века. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ураган, обрушившийся на Ростов, Батайск и другие города области, уже окрестили «штормом века». Сорванные кондиционеры многоэтажек, поваленные деревья, отсутствие света — последствия непогоды устраняют до сих пор. Откуда взялась эта стихия и может ли такое повториться, «КП-Ростов-на-Дону» рассказал климатолог Александр Иошпа.

«Шла узкой полосой»

В Ростовской области когда-то фиксировали ветер со скоростью до 43 м/с. Но в этот раз все иначе.

— В Ростове на метеостанции датчик установлен за закрытым забором, он не может показать точную скорость, — объясняет Александр Рувимович. — Поэтому официально скорость ветра не выдается. Единственное, по чему можно судить, — это аэропорт Платов. Там максимальная скорость ветра достигал 29–30 м/с. Это мезоструя. Для Ростова это нехарактерный ветер ураганной силы.

Самое удивительное в этом урагане — его размеры.

— Циклон занимал маленькую площадь, — говорит метеоролог. — Если смотреть по Ростовской области, в некоторых местах дождя вообще не было. В Таганроге дождь был, а в Ростове метеостанция отметила всего 8–10 мм. Создавалось впечатление, что кучево-дождевая облачность шла узкой полосой.

Вот эта полоса и накрыла Ростовскую область.

— Осадков выпало до 29 мм — это опасное явление погоды, — отмечает Иошпа.

Создавалось впечатление, что кучево-дождевая облачность шла узкой полосой. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

"Можно сказать, что это была мини-Катрина"

Синоптический анализ показывает цепочку необычных событий.

— В районе Воронежа сформировался циклон. От него была фронтальная зона в сторону Турции через Азовское море, — рассказывает Александр Рувимович. — Фронт был слабо выраженным, контраста температур не было.

Но на высоте трех километров уже наблюдалась струя — ветер скоростью более 100 км/ч. Он не давал фронту двигаться.

— Фронт стоял на месте, — поясняет климатолог. — Но постепенно в районе Абхазии, на Черном море, образовался циклон. Он начал раскручиваться, давать большое количество влаги.

Дальше он перевалил через Кавказские горы и начал раскручиваться севернее Минеральных Вод.

— И здесь произошло главное. Циклон, вращаясь против часовой стрелки, начал затягивать очень теплый воздух из Калмыкии и Астраханской области. Там температура днем доходила до +35–36 градусов.

В Ростовской области в это время было всего около +25.

— Разница в 10–11 градусов! — подчеркивает эксперт. — Теплый воздух начал резко подниматься вверх. Влага, поступившая с Черного и Азовского морей, начала конденсироваться. Образовалась интенсивная грозовая облачность высотой до 14 километров.

Чем выше облако, тем сильнее оно «засасывает» воздух внизу. Перепад температур перед циклоном достиг 15 градусов — и это привело к ураганному ветру.

Можно ли сравнить наш ураган с американскими Катринами?

Перепад температур перед циклоном достиг 15 градусов — и это привело к ураганному ветру. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

— Сравнивать тяжело. Там тропические циклоны зарождаются над огромным океаном. У них средний ветер — 30 м/с, а у нас порывы до 30 м/с. Но можно сказать, что это был мини-шторм, мини-Катрина, — улыбается ученый.

Может ли такое повториться?

История знает похожий случай.

— В сентябре 2014 года был практически такой же шторм, — вспоминает Иошпа. — Облачность развивалась интенсивно, сильный ветер, осадки в районе Таганрога. То есть повторяемость есть, но не такая большая, как у тропических циклонов у берегов Америки. Последний раз подобное было 12 лет назад.

Что касается будущего, метеоролог успокаивает:

— Сейчас пойдет прогрев, температурный фон выровняется. Контраст температур будет меньше. Отдельные очаги, конечно, будут, но уже не такого масштаба.

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