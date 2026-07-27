Режим ЧС действует в трех районах Ростова. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Воздушная атака, которой подверглась Ростовская область в ночь на понедельник, 27 июля, привела к человеческим жертвам и серьезным разрушениям на земле. Громкие звуки работы ПВО ростовчане услышали в четвертом часу утра, и позже местные власти подтвердили информацию. Рано утром стало известно о погибших и пострадавших. Теперь же губернатор Юрий Слюсарь уточнил информацию о случившемся. Рассказываем, что происходит после воздушной атаки на Ростовскую область 27 июля 2026.

Что происходит после воздушной атаки на Ростовскую область 27 июля 2026: что случилось

Напоминаем, что случилось после воздушной атаки на Ростовскую область 27 июля 2026. Около 3:30 утра ростовчане стали сообщать об услышанных громких звуках. Первая официальная информация от властей появилась в пятом часу утра. Теперь же, после сбора оперативных данных, стало известно, что еще случилось во время воздушной атаки на Ростовскую область 27 июля.

Силами ПВО отражена воздушная атака над Ростовом, Таганрогом и четырьмя районами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- В ходе массированной воздушной атаки, которой подверглась сегодня Ростовская область, было уничтожено 50 БПЛА. Были атакованы Ростов и Таганрог, а также четыре района области — Чертковский, Тарасовский, Шолоховский, Миллеровский, - сообщил губернатор Дона Юрий Слюсарь.

Также о повреждениях на земле сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

Что происходит после воздушной атаки на Ростовскую область 27 июля 2026: погибшие и пострадавшие

Также глава региона рассказал о погибших и пострадавших после воздушной атаки на Ростовскую область 27 июля 2026.

- В Ростове из-за падения обломков беспилотника на многоквартирные дома погибли два человека, это супруги, пострадали восемь человек. Двое получили необходимую помощь прямо на месте, еще шестерых пришлось госпитализировать, - рассказал губернатор.

Самые тяжелые травмы — у одного мужчины: он в тяжелом состоянии с обширными ожогами и переломами. Состояние остальных пострадавших врачи оценивают как стабильное, среднетяжелое.

Восемь человек ранены, из них шестеро попали в больницу. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Таганроге, по словам главы Светланы Камбуловой, За медицинской помощью обратился один человек.

- Он госпитализирован в отделение травматологии 1 ГК БСМП. Состояние средней степени тяжести, - сказала глава приморского города.

- Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, поддержку и сочувствие пострадавшим, мы окажем всю необходимую помощь, - сказал губернатор.

Что происходит после воздушной атаки на Ростовскую область 27 июля 2026: последствия

Последствия воздушной атаки на Ростовскую область 27 июля 2026 фиксируют специалисты. Так, в Ростове повреждения обнаружены в Ленинском, Пролетарском и Железнодорожном районах.

- В результате падения осколков БПЛА повреждено три многоквартирных дома, 17 частых домовладений, одно социальное учреждение, пять автомобилей, кафе, складские помещения, - перечислил глава региона. - Жители многоквартирных домов, подвергшихся атаке, были эвакуированы. 56 человек находятся в пункте временного размещения. Там же развернут медицинский пункт. Людям оказывается вся необходимая помощь.

Пожарные ликвидировали возгорание на складе площадью 40 кв. м. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кроме того, в результате атаки в Ростове пострадал центр помощи лицам без определенного места жительства.

- В момент происшествия внутри находились 43 постояльца и трое сотрудников. Благодаря вовремя принятым мерам безопасности никто не пострадал. Сейчас учреждение функционирует в штатном режиме.

Также атака привела к возгораниям на земле.

- Пожар, возникший на территории складских помещений площадью 400 квадратных метров, полностью ликвидирован.

О повреждениях на земле сообщили и в Таганрог:

- Поступило несколько обращений о повреждениях в ряде квартир, - сказала мэр.

Что происходит после воздушной атаки на Ростовскую область 27 июля 2026: компенсация ущерба

Для компенсации ущерба пострадавшим после воздушной атаки на Ростовскую область 27 июля 2026 в администрации провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

- Было принято решение о введении режима ЧС в границах поврежденных домов. Жителям будет оказана вся необходимая помощь, - прокомментировал губернатор. - Полицией выставлено оцепление на всех пострадавших участках. Организован мобильный пункт приема граждан для оказания помощи, в том числе по восстановлению документов.

Во время атаки повреждено три многоквартирных дома. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Ростова Александр Скрябин уточнил, что в границах локально введенного режима ЧС начнут работу оперативные штабы и специальные комиссии, которые займутся оценкой нанесенного ущерба.

- Запланировано проведение поквартирных обходов жилых домов — чтобы зафиксировать все повреждения и оформить документы для выплат пострадавшим. Коммунальным службам поручено помочь жителям поврежденных домов с восстановлением подачи ресурсов и приступить к уборке прилегающих территорий, - сказал мэр.

Глава уточнил, что по всем вопросам можно обращаться по телефонам горячих линий: в Пролетарском районе — +7-863-251-05-95, в Ленинском — +7-863-240-20-07, в Железнодорожном — +7-863-222-47-57.

Должны оказать помощь и жителям Таганрога.

- Для оценки ущерба и оказания помощи организована работа межведомственной комиссии. Специалисты выйдут по зафиксированным адресам, - рассказала Светлана Камбулова. - По всем возникающим вопросам можно обращаться к специалистам Управления защиты от ЧС города Таганрога по адресу: ул. Морозова, 8, а также по телефону горячей линии +7-863-437-50-88.

Что происходит после воздушной атаки на Ростовскую область 27 июля 2026: работа транспорта

После воздушной атаки на Ростовскую область 27 июля 2026 изменилась схема работы общественного транспорта в Донской столице на отдельных маршрутах. По информации департамента транспорта Ростова, электротранспорт в городе работает следующим образом:

- Троллейбусный маршрут № 2 курсирует по полной схеме. Что касается трамваев, то маршруты № 1 и № 4 следуют от железнодорожного вокзала до депо на улице 36-я линия Трамвай № 7 ходит по полному маршруту. А трамвай № 10 — от площади Мичурина до Крепостного переулка и улицы Текучева, - рассказали в департаменте.

Что говорят власти после воздушной атаки на Ростовскую область 27 июля 2026

Практически сразу после воздушной атаки на Ростовскую область 27 июля 2026 последовала реакция властей и правоохранительных органов.

- Следственный комитет России начал расследование преступлений вооруженных формирований Украины против мирного населения Ростовской и Белгородской областей, а также Донецкой Народной Республики, - сообщили в СКР. - Следователи СК России установят лиц из числа участников ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям.

Одновременно с этим прокуратура Ростовской области взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших в результате воздушного удара по донской столице. В

- Надзорное ведомство взаимодействует со всеми структурами, чтобы пострадавшие оперативно получали медицинскую и иную помощь. Ситуацию на местах лично контролируют территориальные прокуроры, - рассказали в надзорном ведомстве. - Для приема жалоб и оказания правовой поддержки в прокуратуре области открыта горячая линия: +7-863-210-55-99.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram.

Читайте также

Погибли супруги, пятеро ранены, загорелись дома, машины и склад: Последствия воздушной атаки на Ростов в ночь на 27 июля 2026