Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Воздушная атака, которой подверглась Ростовская область в ночь на понедельник, 27 июля, привела к человеческим жертвам и серьезным разрушениям на земле. Громкие звуки работы ПВО ростовчане услышали в четвертом часу утра, и позже местные власти подтвердили информацию. Рано утром стало известно о погибших и пострадавших. Теперь же губернатор Юрий Слюсарь уточнил информацию о случившемся. Рассказываем, что происходит после воздушной атаки на Ростовскую область 27 июля 2026.
Напоминаем, что случилось после воздушной атаки на Ростовскую область 27 июля 2026. Около 3:30 утра ростовчане стали сообщать об услышанных громких звуках. Первая официальная информация от властей появилась в пятом часу утра. Теперь же, после сбора оперативных данных, стало известно, что еще случилось во время воздушной атаки на Ростовскую область 27 июля.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
- В ходе массированной воздушной атаки, которой подверглась сегодня Ростовская область, было уничтожено 50 БПЛА. Были атакованы Ростов и Таганрог, а также четыре района области — Чертковский, Тарасовский, Шолоховский, Миллеровский, - сообщил губернатор Дона Юрий Слюсарь.
Также о повреждениях на земле сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.
Также глава региона рассказал о погибших и пострадавших после воздушной атаки на Ростовскую область 27 июля 2026.
- В Ростове из-за падения обломков беспилотника на многоквартирные дома погибли два человека, это супруги, пострадали восемь человек. Двое получили необходимую помощь прямо на месте, еще шестерых пришлось госпитализировать, - рассказал губернатор.
Самые тяжелые травмы — у одного мужчины: он в тяжелом состоянии с обширными ожогами и переломами. Состояние остальных пострадавших врачи оценивают как стабильное, среднетяжелое.
Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Таганроге, по словам главы Светланы Камбуловой, За медицинской помощью обратился один человек.
- Он госпитализирован в отделение травматологии 1 ГК БСМП. Состояние средней степени тяжести, - сказала глава приморского города.
- Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, поддержку и сочувствие пострадавшим, мы окажем всю необходимую помощь, - сказал губернатор.
Последствия воздушной атаки на Ростовскую область 27 июля 2026 фиксируют специалисты. Так, в Ростове повреждения обнаружены в Ленинском, Пролетарском и Железнодорожном районах.
- В результате падения осколков БПЛА повреждено три многоквартирных дома, 17 частых домовладений, одно социальное учреждение, пять автомобилей, кафе, складские помещения, - перечислил глава региона. - Жители многоквартирных домов, подвергшихся атаке, были эвакуированы. 56 человек находятся в пункте временного размещения. Там же развернут медицинский пункт. Людям оказывается вся необходимая помощь.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Кроме того, в результате атаки в Ростове пострадал центр помощи лицам без определенного места жительства.
- В момент происшествия внутри находились 43 постояльца и трое сотрудников. Благодаря вовремя принятым мерам безопасности никто не пострадал. Сейчас учреждение функционирует в штатном режиме.
Также атака привела к возгораниям на земле.
- Пожар, возникший на территории складских помещений площадью 400 квадратных метров, полностью ликвидирован.
О повреждениях на земле сообщили и в Таганрог:
- Поступило несколько обращений о повреждениях в ряде квартир, - сказала мэр.
Для компенсации ущерба пострадавшим после воздушной атаки на Ростовскую область 27 июля 2026 в администрации провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
- Было принято решение о введении режима ЧС в границах поврежденных домов. Жителям будет оказана вся необходимая помощь, - прокомментировал губернатор. - Полицией выставлено оцепление на всех пострадавших участках. Организован мобильный пункт приема граждан для оказания помощи, в том числе по восстановлению документов.
Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Глава Ростова Александр Скрябин уточнил, что в границах локально введенного режима ЧС начнут работу оперативные штабы и специальные комиссии, которые займутся оценкой нанесенного ущерба.
- Запланировано проведение поквартирных обходов жилых домов — чтобы зафиксировать все повреждения и оформить документы для выплат пострадавшим. Коммунальным службам поручено помочь жителям поврежденных домов с восстановлением подачи ресурсов и приступить к уборке прилегающих территорий, - сказал мэр.
Глава уточнил, что по всем вопросам можно обращаться по телефонам горячих линий: в Пролетарском районе — +7-863-251-05-95, в Ленинском — +7-863-240-20-07, в Железнодорожном — +7-863-222-47-57.
Должны оказать помощь и жителям Таганрога.
- Для оценки ущерба и оказания помощи организована работа межведомственной комиссии. Специалисты выйдут по зафиксированным адресам, - рассказала Светлана Камбулова. - По всем возникающим вопросам можно обращаться к специалистам Управления защиты от ЧС города Таганрога по адресу: ул. Морозова, 8, а также по телефону горячей линии +7-863-437-50-88.
После воздушной атаки на Ростовскую область 27 июля 2026 изменилась схема работы общественного транспорта в Донской столице на отдельных маршрутах. По информации департамента транспорта Ростова, электротранспорт в городе работает следующим образом:
- Троллейбусный маршрут № 2 курсирует по полной схеме. Что касается трамваев, то маршруты № 1 и № 4 следуют от железнодорожного вокзала до депо на улице 36-я линия Трамвай № 7 ходит по полному маршруту. А трамвай № 10 — от площади Мичурина до Крепостного переулка и улицы Текучева, - рассказали в департаменте.
Практически сразу после воздушной атаки на Ростовскую область 27 июля 2026 последовала реакция властей и правоохранительных органов.
- Следственный комитет России начал расследование преступлений вооруженных формирований Украины против мирного населения Ростовской и Белгородской областей, а также Донецкой Народной Республики, - сообщили в СКР. - Следователи СК России установят лиц из числа участников ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям.
Одновременно с этим прокуратура Ростовской области взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших в результате воздушного удара по донской столице. В
- Надзорное ведомство взаимодействует со всеми структурами, чтобы пострадавшие оперативно получали медицинскую и иную помощь. Ситуацию на местах лично контролируют территориальные прокуроры, - рассказали в надзорном ведомстве. - Для приема жалоб и оказания правовой поддержки в прокуратуре области открыта горячая линия: +7-863-210-55-99.
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