Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июля 2026 8:19

17 частных домов и три МКД получили повреждения при атаке БПЛА в Ростове

В Ростове уточнили ущерб от ночной атаки БПЛА
Екатерина ПОПОВА
В Ростове уточнили ущерб от ночной атаки БПЛА.

В Ростове уточнили ущерб от ночной атаки БПЛА.

Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Юрий Слюсарь уточнил ущерб после ночной атаки БПЛА на Ростов-на-Дону. Об этом он написал в своих соцсетях.

Так, повреждения получили три многоквартирных дома, 17 частных домовладений, одно социальное учреждение, пять автомобилей, кафе и складские помещения.

Среди пострадавших объектов оказался центр для лиц без определенного места жительства. Во время атаки там находились 43 проживающих и три сотрудника. Известно, что никто не пострадал. Сейчас учреждение работает в штатном режиме.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погибли супруги, пятеро ранены, загорелись дома, машины и склад: Последствия воздушной атаки на Ростов в ночь на 27 июля 2026