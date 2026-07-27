Количество пострадавших от атаки БПЛА в Ростове увеличилось до восьми человек

Один из пострадавших при ночной воздушной атаке в Ростове находится в тяжелом состоянии. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

До восьми человек увеличилось количество пострадавших в Ростове в результате падения обломков БПЛА на жилые дома в Ростове. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Известно, что двое из пострадавших получили помощь медиков на месте, а шесть были госпитализированы. Состояние одного из них врачи расценивают, как тяжелое. Мужчина получил значительные ожоги и переломы.

- Состояние остальных пациентов, по оценкам медиков, среднетяжелое, стабильное, - сказано в сообщении.

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