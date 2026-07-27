Число жертв выросло до пяти: Тела двух взрослых и ребенка обнаружили после воздушной атаки на Ростовскую область в ночь на 27 июля

Спасатели нашли под завалами еще трех человек: число жертв воздушной атаки на Ростов выросло до пяти. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

После воздушной атаки на Ростовскую область 27 июля число жертв выросло до пяти. В ходе разбора завалов спасатели обнаружили помимо двух погибших супругов еще трех человек, в том числе ребенка. Об этом рассказал губернатор Донского региона Юрий Слюсарь. Рассказываем подробнее, что известно о погибших.

Погибли супруги, еще двое взрослых и ребенок

Напомним, в четвертом часу утра Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке. Как рассказал губернатор Юрий Слюсарь, бойцами ПВО было уничтожено порядка 50 вражеских беспилотников.

- Атаке подверглись города Ростов и Таганрог, а также четыре района области: Чертковский, Тарасовский, Шолоховский, Миллеровский, - перечислил губернатор.

В Таганроге, по словам главы приморского города, за медпомощью обратился один человек. Также есть повреждения на земле. А в Ростове последствия оказались серьезнее. Сначала стало известно о двух погибших в результате падения обломков БПЛА на жилые дома и восьми раненых.

Всего на данный момент известно о пяти погибших и девяти пострадавших. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Погибли супруги, - рассказал глава региона рано утром. - Еще восемь человек получили ранения: двое получили медицинскую помощь на месте, а шестеро госпитализированы. Один мужчина в тяжелом состоянии со значительными ожогами и переломами, остальные пациенты, по оценкам медиков, находятся в стабильном среднетяжелом состоянии.

Ближе к 13 часам стало известно, что атака БПЛА оборвала еще несколько жизней.

- Количество жертв вражеской ночной атаки на Ростов возросло: обнаружены погибшими еще три человека – двое взрослых и один ребенок. Их обнаружили спасатели при разборе завалов многоквартирного дома, пострадавшего в результате попадания БПЛА. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая утрата для всех нас. Пострадавшим оказываем всю необходимую помощь.

Губернатор напомнил, что работы по ликвидации последствий продолжаются. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб и спасатели.

Режим ЧС введен в трех районах Ростова

Добавим, что всего в ночь на 27 июля в результате падения осколков беспилотников в Ростове было повреждено три многоквартирных дома, 17 частых домовладений, одно социальное учреждение, пять автомобилей, кафе, и складские помещения. На складе разгорелся пожар, охватив площадь в 400 квадратных метров, его уже ликвидировали специалисты МЧС. А в Таганроге в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание производственного объекта.

Кроме того, в администрации Ростова было проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На нем было принято решение о введении режима ЧС в границах поврежденных домов в Пролетарском, Ленинском и Железнодорожном районах города. Полиция оцепила пострадавшие участки. Организован мобильный пункт для оказания помощи, в том числе по восстановлению документов.

Спасатели эвакуировали жильцов МКД и центра лиц без определенного места жительства. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Для жителей пострадавшего МКД развернут пункт временного размещения, в нем находятся 56 человек, организованы спальные места, обеспечен доступ к горячему питью и питанию. А на базе администрации Пролетарского района организована горячая линия по телефону +7-863-251-05-95, - рассказал глава Ростова Александр Скрябин. - Также эвакуированы 43 проживающих и три работника центра лиц без определенного места жительства.

На территории действия локального режима ЧС действуют оперативные штабы и специальные комиссии, которые оценят нанесенный ущерб.

Пожарные ликвидировали возгорание на складе площадью 400 "квадратов". Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Специалисты проведут поквартирные обходы жилых домов, чтобы зафиксировать все повреждения и оформить документы для выплат пострадавшим. Коммунальным службам поручено помочь жителям поврежденных домов с восстановлением подачи ресурсов и приступить к уборке прилегающих территорий.

В каждом районе действуют свои горячие линии для пострадавших от воздушной атаки на Ростов 27 июля: в Пролетарском — +7-863-251-05-95, в Ленинском — +7-863-240-20-07, в Железнодорожном — +7-863-222-47-57.

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