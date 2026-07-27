Перепады +10 до +34, дожди, грозы и сильный ветер: Какой будет погода в Ростовской области на неделе 27— 31 июля

Синоптики озвучили прогноз на ближайшую рабочую неделю. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Ростовской области на неделе 27 — 31 июля после «шторма века» успокоилась и будет достаточно предсказуемой. Судя по прогнозу синоптиков, она обещает быть жаркой, но без привычного июльского пекла. Так, в Донской столице столбики термометров даже не каждый день будут доползать до отметки в +30 градусов, но по области могут подскочить до +34. Вероятно, жар смягчат дожди, грозы и ветер. Подробный прогноз на ближайшую рабочую пятидневку узнали в Ростовском гидрометцентре.

В Ростове-на-Дону в понедельник, 27 июля, будет переменная облачность, днем обойдется без осадков. Западный и юго-западный ветер разовьет скорость в 8 — 13 метров в секунду. Температура воздуха днем — до +27 — +29 градусов.

Во вторник, 28 июля, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Юго-западный и западный ветер задует со скоростью 6 — 11 метров в секунду. Ночью воздух остынет до +16 — +18 градусов, днем прогреется до +28 — +30.

По ночам столбики термометров могут падать до +10. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 29 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью может пройти кратковременный дождь, вероятна гроза, а днем обойдется без существенных осадков. Юго-западный и западный с переходом на северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду, а днем, также при грозе, его порывы могут усилиться до 16. В ночные часы столбики термометров опустятся до +18 — +20 градусов, а днем поднимутся до +25 — +27.

Четверг, 30 июня, будет преимущественно солнечным днем. Западный ветер задует со скоростью 8 — 13 метров в секунду, возможны порывы до 18. Температура воздуха ночью составит +18 градусов, а днем +26.

В пятницу, 31 июля, по прогнозу, ожидается переменная облачность в первой половине дня, а вторая окажется ясной. Северо-западный ветер разовьет скорость в 5 — 10 метров в секунду, возможны порывы до 13. Ночью воздух остынет до +19 градусов, а днем потеплеет до +27.

Будет больше ясных дней, но не обойдется и без осадков. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области в понедельник будет переменная облачность, местами возможны кратковременный дождь и гроза. Западный и юго-западный ветер задует со скоростью 8 — 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +23 — +28 градусов, а по югу и востоку области — до +31.

Во вторник синоптики прогнозируют переменную облачность. Вечером ожидаются кратковременный дождь и гроза, в остальной период обойдется без существенных осадков. Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду, при грозе порывы усилятся до 15. Ночью столбики термометров покажут +16 — +21 градус, местами опустятся до +10, а днем поднимутся до +26 — +31, по востоку области — до +34.

В среду в регионе установится переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западной четверти задует со скоростью 7 — 12 метров в секунду, днем в отдельных районах, а также при грозе порывы достигнут 15 — 18. Ночью воздух остынет до +17 — +22 градусов, местами — до +12, а днем потеплеет до +22 — +27, а по югу и востоку — до +30.

Прогноз сулит жару, но в основном до +30. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

В четверг по северу области будет пасмурно, днем пройдет дождь, а на юге — ясно. Западный ветер задует со скоростью 6 — 11 метров в секунду, возможны порывы до 15, по югу — до 18. Температура воздуха ночью составит +15 — +17 градусов, а днем от +20 на севере региона до +28 на юге.

В пятницу день будет преимущественно пасмурным, с кратковременными дождями. Северо-западный ветер разовьет скорость в 6 — 11 метров в секунду, возможны порывы до 13. Воздух ночью остынет до +17 — +18, а днем потеплеет до +25 —+28 градусов.

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