«Главное условие — резкий контраст температур»: Климатолог объяснил, почему в Ростовской области все чаще появляются пылевые вихри

Пылевые вихри дважды накрыли Ростовскую область за последний месяц. Фото: Денис Демков.

Жители Ростовской области все чаще замечают необычное явление — над полями и дорогами региона проносятся пылевые вихри. Очевидцы делятся кадрами в соцсетях: мощный столб пыли кружит в воздухе, подбирая все на своем пути.

Климатолог, доцент кафедры океанологии ЮФУ Александр Иошпа рассказал «КП-Ростов-на-Дону», что это за вихри, как они образуются и почему стали появляться чаще.

Как образуются пылевые вихри

В отличие от смерчей и торнадо, объясняет климатолог, пылевые вихри не связаны с грозовыми облаками. Они возникают в малооблачную погоду, когда солнце сильно прогревает землю.

- Главное условие — резкий контраст температур между раскаленной поверхностью и более холодным воздухом на высоте нескольких метров, — рассказал Александр Иошпа. — Особенно хорошо такие вихри формируются в центральных частях антициклонов. Там стоит ясная солнечная погода, ветер слабый, а почва сухая.

По словам специалиста, восходящие потоки теплого воздуха — термики — служат своего рода двигателем. Они вытягивают вихрь по вертикали.

- Для возникновения вращения нужен слабый сдвиг ветра или локальная турбулентность. Тогда мощный восходящий поток опрокидывает горизонтальную ось вращения в вертикальную — и мы видим пылевой столб.

Аномальная жара последних лет способствует появлению вихрей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Почему их стало больше

Климатолог связывает участившиеся случаи с двумя причинами. Первая — как и в случае со смерчами — технологическая: сегодня у каждого в кармане смартфон. То, что раньше видели единицы, мгновенно разлетается по соцсетям.

Но есть и вторая причина — климатическая.

- В регионах с редкой растительностью и сухой почвой создаются идеальные условия для пылевых вихрей. Аномальная жара последних лет, иссушение верхнего слоя земли — все это способствует их появлению.

Где видели пылевые вихри в Ростовской области

За последнее время вихри дважды накрыли регион. Очевидцы сообщали о них в Сальском районе и даже на территории Ростова-на-Дону.

На кадрах видно, как столб пыли поднимается на несколько метров в высоту и несется по полю. Зрелище одновременно завораживающее и пугающее.

- Это стало регулярным явлением. В детстве вообще о таком не слышали, — удивляются пользователи.

Климатолог призывает не путать пылевые вихри со смерчами. Они не несут такой разрушительной силы, хотя и могут напугать случайного прохожего.

Появление смартфонов стало одной из причин, почему люди начали замечать вихри. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

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