«Погибла женщина, пострадал мужчина»: Последствия беспилотной атаки на Таганрог в ночь на 29 июля 2026

Этой ночью Таганрог подвергся воздушной атаке. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на среду, 29 июля, Таганрог подвергся воздушной атаке. Как рассказал глава региона Юрий Слюсарь, обломки ракеты упали на жилой многоквартирный дом. К сожалению, не обошлось без жертв. Рассказываем подробнее о последствиях беспилотной атаки на Таганрог в ночь на 29 июля 2026.

Последствия беспилотной атаки на Таганрог в ночь на 29 июля 2026: что случилось

Этой ночью Таганрог подвергся воздушной атаке. О последствиях беспилотной атаки на Таганрог в ночь на 29 июля 2026 и том, что случилось, рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

- В ходе отражения воздушной атаки обломки ракеты упали на жилой многоквартирный дом в Таганроге, — написал глава региона в своем канале. — Идет эвакуация жителей дома. Развернут пункт временного размещения.

В ходе отражения воздушной атаки обломки ракеты упали на жилой многоквартирный дом. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Последствия беспилотной атаки на Таганрог в ночь на 29 июля 2026: погибшие и пострадавшие

Юрий Слюсарь уточнил информацию о погибших и пострадавших, рассказывая о последствиях беспилотной атаки на Таганрог в ночь на 29 июля 2026.

- Погибла женщина, пострадал мужчина. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Пострадавшему врачи оказывают необходимую медицинскую помощь, — написал губернатор.

Юрий Слюсарь уточнил информацию о погибших и пострадавших. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Последствия беспилотной атаки на Таганрог в ночь на 29 июля 2026: ущерб

- Информация о пострадавших и разрушениях на земле будет уточняться, — добавил Юрий Слюсарь. — В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется. Будьте осторожны! Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам!

Напомним, в ночь на 28 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 356 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

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В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется. Фото: Ольга ЮШКОВА.

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