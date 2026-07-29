Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Власти уточнили информацию об ущербе, нанесенном воздушной атакой на Ростовскую область в ночь на 29 июля. Как рассказал губернатор Юрий Слюсарь, силам ПВО пришлось перехватывать около 60 вражеских БПЛА и ракеты в небе над Донским регионом. Нападение противника принесло гибель одного человека и ранение двух. Также экстренные службы ликвидируют серьезные последствия на земле. Рассказываем Что происходит после воздушной атаки на Ростовскую область в ночь на 29 июля 2026.
Губернатор Юрий Слюсарь рассказал, что произошло при воздушной атаке на Ростовскую область в ночь на 29 июля 2026.
- Ростовская область сегодня ночью вновь подвергалась массированной воздушной атаке. Уничтожено около шести десятков БПЛА и ракеты в городах Таганрог, Батайск, Каменск-Шахтинский и 4 районах области - Тарасовском, Каменском, Октябрьском (сельском), Матвеево-Курганском, Таганрогском заливе, - перечислил глава Дона.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Также глава региона уточнил информацию о погибших и пострадавших при воздушной атаке на Ростовскую область в ночь на 29 июля 2026.
- В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, мужчина пострадал, - сообщал глава региона в половине третьего ночи.
В восемь утра информацию дополнили:
- В Таганроге еще один человек пострадал, госпитализирован. Медики оказывают необходимую помощь.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Таким образом, на данный момент известно об одной погибшей и двух пострадавших в результате воздушной атаки на Ростовскую область
Воздушная атака на Ростовскую область в ночь на 29 июля 2026 принесла серьезный ущерб, на ликвидацию последствий брошены силы экстренных служб, региональных и местных властей.
- Жители поврежденного в результате падения обломков БПЛА и ракет многоквартирного дома эвакуированы и находятся в пункте временного размещения. Людям оказана необходимая помощь, - пояснил губернатор.
В другом районе Таганрога обломки дронов повредили частные дома: там возгораний и пострадавших не зафиксировали.
Фото: Ольга ЮШКОВА.
- Также обломки БПЛА обнаружены на территории производственных организаций и морского порта. Возгораний не было. Пострадавших нет. На местах происшествий работают специалисты экстренных служб.
Известно, что информация о пострадавших и разрушениях еще уточняется.
- При беспилотной опасности будьте осторожны: покиньте открытые участки, зайдите в помещения, не подходите к окнам.
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