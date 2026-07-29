Два человека попали в больницу после воздушной атаки на Таганрог. Один человек погиб. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти уточнили информацию об ущербе, нанесенном воздушной атакой на Ростовскую область в ночь на 29 июля. Как рассказал губернатор Юрий Слюсарь, силам ПВО пришлось перехватывать около 60 вражеских БПЛА и ракеты в небе над Донским регионом. Нападение противника принесло гибель одного человека и ранение двух. Также экстренные службы ликвидируют серьезные последствия на земле. Рассказываем Что происходит после воздушной атаки на Ростовскую область в ночь на 29 июля 2026.

Что происходит после воздушной атаки на Ростовскую область в ночь на 29 июля 2026: что произошло

Губернатор Юрий Слюсарь рассказал, что произошло при воздушной атаке на Ростовскую область в ночь на 29 июля 2026.

- Ростовская область сегодня ночью вновь подвергалась массированной воздушной атаке. Уничтожено около шести десятков БПЛА и ракеты в городах Таганрог, Батайск, Каменск-Шахтинский и 4 районах области - Тарасовском, Каменском, Октябрьском (сельском), Матвеево-Курганском, Таганрогском заливе, - перечислил глава Дона.

Силами ПВО были ликвидированы порядка 60 БПЛА и ракет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Что происходит после воздушной атаки на Ростовскую область в ночь на 29 июля 2026: погибшие и пострадавшие

Также глава региона уточнил информацию о погибших и пострадавших при воздушной атаке на Ростовскую область в ночь на 29 июля 2026.

- В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, мужчина пострадал, - сообщал глава региона в половине третьего ночи.

В восемь утра информацию дополнили:

- В Таганроге еще один человек пострадал, госпитализирован. Медики оказывают необходимую помощь.

Жильцов поврежденного обломками ракеты дома эвакуировали в пункт временного размещения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Таким образом, на данный момент известно об одной погибшей и двух пострадавших в результате воздушной атаки на Ростовскую область

Что происходит после воздушной атаки на Ростовскую область в ночь на 29 июля 2026: ущерб и ликвидация последствий

Воздушная атака на Ростовскую область в ночь на 29 июля 2026 принесла серьезный ущерб, на ликвидацию последствий брошены силы экстренных служб, региональных и местных властей.

- Жители поврежденного в результате падения обломков БПЛА и ракет многоквартирного дома эвакуированы и находятся в пункте временного размещения. Людям оказана необходимая помощь, - пояснил губернатор.

В другом районе Таганрога обломки дронов повредили частные дома: там возгораний и пострадавших не зафиксировали.

На местах ЧП работают сотрудники экстренных служб. Фото: Ольга ЮШКОВА.

- Также обломки БПЛА обнаружены на территории производственных организаций и морского порта. Возгораний не было. Пострадавших нет. На местах происшествий работают специалисты экстренных служб.

Известно, что информация о пострадавших и разрушениях еще уточняется.

- При беспилотной опасности будьте осторожны: покиньте открытые участки, зайдите в помещения, не подходите к окнам.

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