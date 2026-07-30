«Пора задуматься о создании инфраструктуры»: Эколог рассказала, как восстановить зеленые насаждения в Ростове после шторма

Ураган, обрушившийся на Ростовскую область, уже окрестили «ураганом века». Фото: Виктор Гусейнов. Перейти в Фотобанк КП

Ураган, обрушившийся на Ростовскую область, уже окрестили «ураганом века». Последствия устраняют до сих пор. Более тысячи деревьев вырвало с корнем или сломало. Старые тополя, молодые клены, ясени — ветер не выбирал. Но что это значит для города? Очищение или катастрофа? О том, как восстановить зеленое хозяйство и не повторить ошибок, «КП-Ростов-на-Дону» рассказала эколог Ирина Черкашина.

Не только старые деревья

Эколог наблюдала ураган из окна своей квартиры в Александровке.

— Передо мной березка, которую ветер время от времени ломает, — выстояла, — рассказывает она. — А жерделы свалились. И огромный двадцатиметровый тополь, который давно просился, чтобы его спилили. Он повредил три машины и перегородил проезд.

В основном упали старые тополя. Но не только.

— На Ворошиловском стоят огромные старые тополя в метр диаметром — нетронутые. А рядом с ними валяются молодые клены лет 10–15, — удивляется Ирина Черкашина. — И все ясени наши стоят, им хоть бы хны. Поэтому говорить, что упали только старые деревья, нельзя.

Работы по уборке упавших деревьев продолжаются. Фото: администрация Ростова

Просто спиливают, и все

У людей ситуация вызвала впечатление, что ветер дул не в одном направлении, а крутил все время. Там, где деревья попадали в эпицентр вихря, они вырывались с корнем, а там, где хорошо углубились корнями и ветер был слабее, сохранились.

Ирина Федоровна видит в случившемся и другую проблему:

— Я думаю, пора задуматься о создании инфраструктуры, а не просто сажать деревья под «Ура!» и аплодисменты. Нужна серьезная структура, которая будет заниматься подбором древесных культур и состоянием деревьев.

Проблема, по словам эколога, не нова.

— В 2005 году мы со студентами помогали городу проводить инвентаризацию. Уже тогда говорили, что нужно постепенно обновлять древесно-кустарниковый фонд. В 2019 году инвентаризацию проводил Екатеринбург. Где результаты — непонятно.

В итоге все падает само. Что упало или сломалось, в аварийном порядке просто спиливают.

Что упало или сломалось, в аварийном порядке просто спиливают. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Восстановление займет не один год

Более тысячи деревьев — это колоссальная цифра. Сколько времени займет восстановление?

— Вряд ли у города на это быстро найдутся средства, — говорит эколог. — Никто не планировал массовых посадок. Убрать только стволы, перегородившие дороги, — уже огромные траты.

Администрация пытается поручить это ботаническому саду. Но ботанический сад — научное учреждение. У них нет ресурсов, арбористов и дендрологов.

— Я думаю, что в течение года мы с этим точно не справимся. За это время нужно хотя бы спланировать, какие породы сажать и откуда их брать. Не везти из Москвы или Краснодарского края, а создавать свой питомник, — предлагает эколог.

Не надо бояться сажать тополя

Ирина Федоровна подчеркивает: важно обследовать корневую систему.

— В городских условиях деревья могут быть целыми внутри, а корни плохие, потому что проходят различные коммуникации, — объясняет она. — Корневая система не развивается, дерево слабеет. Оно не может сопротивляться ни вредителям, ни болезням, ни тем более ураганам.

Это первый момент. Второй – ситуацию можно улучшить за счет создания нормальных газонов и посадки кустарников. Но это должны делать эксперты.\

По словам эколога, упали не только старые деревья. Фото: администрация Ростова

Эколог предлагает конкретные решения.

— Нужен дендропроект на весь Ростов. Хотя бы по районам. Сажать лучше быстрорастущие деревья. Павловния, например, дает прирост 4–5 метров в год и большую листву. Тополя за 2–3 года дают хорошую биомассу и крону.

И призывает отбросить страхи об аллергенности тополей.

— Нужно просто внимательно смотреть, какие сажают — женские или мужские особи, а еще у нас очень хорошо растет китайский тополь, который совсем не дает пуха.

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