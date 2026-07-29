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Общество29 июля 2026 12:15

«Прости, если сделала тебе что-то плохое»: Мужчина нанес матери двоих девочек удары ножом в шею, грудь и живот

Под Ростовом вынесли приговор мужчине, который нанес возлюбленной семь ножевых ранений, но она чудом выжила
Мария ГИЧЕНКО
Врачам удалось спасти женщину после тяжелых ранений.

Врачам удалось спасти женщину после тяжелых ранений.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Под Ростовом осудили мужчину, который пытался убить любимую женщину в новогоднюю ночь. Он нанес ей семь ударов в шею, грудь и живот, но медики успели ее спасти.

К месту ЧП прибыли полицейские и медики.

К месту ЧП прибыли полицейские и медики.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Относилась как к брату

Сергей и Елена знали друг друга пять лет, но с мая 2025 года отношения между ними стали более близкими. Мужчина трудился разнорабочим, а все свободное время проводил с любимой. Приходил к ней в гости, помогал по дому, следил за двумя ее дочками и старался понравиться пожилой матери. Вскоре Сергей переехал к Елене, и они стали жить одной семьей.

Мужчина неоднократно предлагал возлюбленной расписаться, но женщина поняла, что относится к нему, скорее как к брату. В декабре они разбежались, но продолжали общаться по-дружески и даже решили встречать вместе Новый год.

- Мы поехали в магазин за елочными игрушками и сосной, однако снова поссорились. 31 декабря я пошел отмечать праздник к другу, - рассказывал мужчина в суде.

Около 23 часов Сергей отправился к любимой - мириться. Женщина смягчилась и впустила бывшего в квартиру. Ее дети уже спали, а мать была у себя в комнате, потому что с трудом передвигалась из-за болезни.

Сергей помог Елене накрыть праздничный стол. Под бой курантов они открыли шампанское и выпили. Мужчина отнес бокал в комнату пожилой женщины, но та от игристого отказалась.

Трагедия случилась в новогоднюю ночь.

Трагедия случилась в новогоднюю ночь.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Умоляла простить

Вскоре Елена стала убирать со стола, а гость сел смотреть телевизор. Краем глаза он видел, что любимая переписывается с кем-то в мобильнике. И хотя женщина всего лишь отвечала на поздравления друзей и родственников, он вырвал у нее телефон и обвинил в том, что она нашла кого-то другого. Дошло до битья тарелок. Услышав звон в зал пришла мать Елены, и увидела, что дочь собирает осколки. После этого пара переместилась на кухню.

- Он продолжал допытываться, с кем из мужчин я встречалась, но у меня никого не было и поэтому я молчала, - вспоминала женщина в суде.

В итоге Сергей схватил складной нож, который носил для самообороны и набросился на Елену. Наносил удары в шею, грудь и живот. Женщина пыталась закрыться руками и кричала от боли, когда по ним скользило лезвие. В конце концов она взмолилась: «Прости меня за все, если я тебе сделала что-то плохое». «Нет, не прощу», - кричал Сергей. Елена упала на пол и из последних сил стала звать на помощь.

Мать двоих детей пыталась защититься от ударов.

Мать двоих детей пыталась защититься от ударов.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Еще бы немного — и не спасли

В кухню прибежала мама. Увидев дочь на полу в луже крови, она стала кричать, чтобы Сергей остановился. Потом попыталась вызвать скорую, но от волнения руки не слушались. Тогда мужчина выхватил у нее телефон и сам позвонил в службу «112». Потом попросил у пожилой женщины какие-нибудь тряпки и пытался перевязать ими раны. Елена этого уже не помнила — она потеряла сознание и очнулась только в отделении реанимации.

К месту ЧП прибыли полицейские и скорая. Врач остановил раненой кровотечение, ввел обезболивающее, после чего ее с мигалками и сиреной повезли в больницу. По прибытии пациентку экстренно прооперировали. Как говорили позже в суде врачи - еще бы немного и спасти ее не удалось. Всего у Елены было не менее семи ножевых ранений, в том числе в жизненно важные органы.

На допросах Сергей клялся, что не хотел убивать любимую — только поранить, чтобы она никуда не ушла. При этом признался, что достоверно не знал, встречалась ли Елена с кем-то еще.

- Она мне нравилась, я хотел с ней жить и жениться, но она не воспринимала нас как пару.

Когда Елена выкарабкалась, Сергей пытался загладить перед ней вину — просил прощения, покупал лекарства, заботился о детях. А в суде умолял о снисхождении, поскольку у него есть собственный несовершеннолетний сын. Но это не помогло — мужчина не заботился о мальчике и даже получил условный срок за неуплату алиментов.

В мае 2026 года Батайский городской суд признал его виновным в покушении на убийство и приговорил к 6 годам в колонии строго режима.

Мужчину приговорили к шести годам в колонии строгого режима.

Мужчину приговорили к шести годам в колонии строгого режима.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

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