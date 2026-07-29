«Прости, если сделала тебе что-то плохое»: Мужчина нанес матери двоих девочек удары ножом в шею, грудь и живот

Врачам удалось спасти женщину после тяжелых ранений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Под Ростовом осудили мужчину, который пытался убить любимую женщину в новогоднюю ночь. Он нанес ей семь ударов в шею, грудь и живот, но медики успели ее спасти.

К месту ЧП прибыли полицейские и медики. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Относилась как к брату

Сергей и Елена знали друг друга пять лет, но с мая 2025 года отношения между ними стали более близкими. Мужчина трудился разнорабочим, а все свободное время проводил с любимой. Приходил к ней в гости, помогал по дому, следил за двумя ее дочками и старался понравиться пожилой матери. Вскоре Сергей переехал к Елене, и они стали жить одной семьей.

Мужчина неоднократно предлагал возлюбленной расписаться, но женщина поняла, что относится к нему, скорее как к брату. В декабре они разбежались, но продолжали общаться по-дружески и даже решили встречать вместе Новый год.

- Мы поехали в магазин за елочными игрушками и сосной, однако снова поссорились. 31 декабря я пошел отмечать праздник к другу, - рассказывал мужчина в суде.

Около 23 часов Сергей отправился к любимой - мириться. Женщина смягчилась и впустила бывшего в квартиру. Ее дети уже спали, а мать была у себя в комнате, потому что с трудом передвигалась из-за болезни.

Сергей помог Елене накрыть праздничный стол. Под бой курантов они открыли шампанское и выпили. Мужчина отнес бокал в комнату пожилой женщины, но та от игристого отказалась.

Трагедия случилась в новогоднюю ночь. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Умоляла простить

Вскоре Елена стала убирать со стола, а гость сел смотреть телевизор. Краем глаза он видел, что любимая переписывается с кем-то в мобильнике. И хотя женщина всего лишь отвечала на поздравления друзей и родственников, он вырвал у нее телефон и обвинил в том, что она нашла кого-то другого. Дошло до битья тарелок. Услышав звон в зал пришла мать Елены, и увидела, что дочь собирает осколки. После этого пара переместилась на кухню.

- Он продолжал допытываться, с кем из мужчин я встречалась, но у меня никого не было и поэтому я молчала, - вспоминала женщина в суде.

В итоге Сергей схватил складной нож, который носил для самообороны и набросился на Елену. Наносил удары в шею, грудь и живот. Женщина пыталась закрыться руками и кричала от боли, когда по ним скользило лезвие. В конце концов она взмолилась: «Прости меня за все, если я тебе сделала что-то плохое». «Нет, не прощу», - кричал Сергей. Елена упала на пол и из последних сил стала звать на помощь.

Мать двоих детей пыталась защититься от ударов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Еще бы немного — и не спасли

В кухню прибежала мама. Увидев дочь на полу в луже крови, она стала кричать, чтобы Сергей остановился. Потом попыталась вызвать скорую, но от волнения руки не слушались. Тогда мужчина выхватил у нее телефон и сам позвонил в службу «112». Потом попросил у пожилой женщины какие-нибудь тряпки и пытался перевязать ими раны. Елена этого уже не помнила — она потеряла сознание и очнулась только в отделении реанимации.

К месту ЧП прибыли полицейские и скорая. Врач остановил раненой кровотечение, ввел обезболивающее, после чего ее с мигалками и сиреной повезли в больницу. По прибытии пациентку экстренно прооперировали. Как говорили позже в суде врачи - еще бы немного и спасти ее не удалось. Всего у Елены было не менее семи ножевых ранений, в том числе в жизненно важные органы.

На допросах Сергей клялся, что не хотел убивать любимую — только поранить, чтобы она никуда не ушла. При этом признался, что достоверно не знал, встречалась ли Елена с кем-то еще.

- Она мне нравилась, я хотел с ней жить и жениться, но она не воспринимала нас как пару.

Когда Елена выкарабкалась, Сергей пытался загладить перед ней вину — просил прощения, покупал лекарства, заботился о детях. А в суде умолял о снисхождении, поскольку у него есть собственный несовершеннолетний сын. Но это не помогло — мужчина не заботился о мальчике и даже получил условный срок за неуплату алиментов.

В мае 2026 года Батайский городской суд признал его виновным в покушении на убийство и приговорил к 6 годам в колонии строго режима.

Мужчину приговорили к шести годам в колонии строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

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