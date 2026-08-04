Семья на букву А: Как случайная встреча на работе обернулась для студентки из Ростова браком с 45-летним бизнесменом из Индии

У 24-летней ростовчанки Ангелины Малхасян больше 100 тысяч подписчиков. Фото: из архива героя публикации.

У 24-летней ростовчанки Ангелины Малхасян больше 100 тысяч подписчиков в социальных сетях. Блогер снимает развлекательный контент: то покажет, как ей привезли бульдозер с тирамису прямо в кузове, то поделится семейными буднями, то устроит интервью на улице Пушкинской.

Но главная изюминка ее блога — отношения с мужем. Аджаю 45 лет, он родом из Индии и владеет популярной сетью ресторанов. Разница в возрасте не помешала паре создать крепкую семью. Ангелина рассказала «КП — Ростов-на-Дону», как развивалась их история любви.

Ангелина снимает развлекательный контент. Фото: из архива героя публикации.

Отказала начальнику

В разгар пандемии 19-летняя студентка журфака устала сидеть дома на дистанционном обучении. Захотелось иметь карманные деньги, и она устроилась в один из ресторанов в центре города.

Сейчас Ангелине 24 года. Фото: из архива героя публикации.

- Спустя две недели моей работы заходит мужчина, просит посадить его за восьмиместный стол. Я отказала. Сказала, что он один, поэтому предложу только двухместный, — вспоминает Ангелина.

Посетитель явно оскорбился. А чуть позже студентке объяснили: это был Аджай, один из совладельцев заведения. Коллеги пояснили, что его следует встречать более приветливо и усаживать туда, куда он просит.

Ростовчанка подумала, что после инцидента ее сразу же уволят. Однако через полторы недели ресторатор вернулся. В этот раз он пришел на обед вместе с двумя дочками. Он подошел к Ангелине и поинтересовался, где она работала раньше. Попросил номер телефона.

Ангелина и Анджай смогли построить крепкую семью. Фото: из архива героя публикации.

Приехал в Россию 20 лет назад

- Я продиктовала цифры без задней мысли, — улыбается блогер. — Он был с детьми, поэтому я решила, что ему это нужно в рабочих целях.

Вечером Аджай написал и пригласил пообедать. На встрече они долго говорили на отвлеченные темы. Через полчаса Ангелина не выдержала и прямо спросила, в чем цель встречи.

Ангелина ведет блог, а Анджай продолжает развивать свои рестораны. Фото: из архива героя публикации.

- Вы мне просто понравились, — ответил Аджай. — Я уже несколько лет как разведен. Две дочки у меня от первого брака.

Для начала Аджай и Ангелина договорились просто общаться и вместе бегать по утрам. Оказалось, мужчина приехал в Россию из Индии 20 лет назад, чтобы учиться. Окончил РостГМУ, стал гастроэнтерологом и открыл свои аптеки. А когда понял, что бизнес неприбыльный — начал вкладываться в рестораны. Родственники остались в Индии, но с ними он был постоянно на связи.

Ангелина родила первого ребенка в 2023 году, а второго — в 2024. Фото: из архива героя публикации.

«Я поняла, что это мой человек»

- Аджай не стал тянуть время и уже через два месяца после знакомства сделал мне предложение. Я поняла, что это мой человек. Меня не смущали ни дети от первого брака, ни разница в возрасте. Он очень современный, подстраивается под тренды и живет так же живо, как и я.

Единственное, что выдавало в нем строгое воспитание в начале отношений — запрет на проявление чувств на публике. Мужчина отказывался держаться за руки или целоваться при посторонних. Но со временем Ангелина растопила этот лед.

Подписчики Ангелины часто удивляются: как в одной семье уживаются две совершенно разные культуры? По словам ростовчанки, разницы в менталитете супруги почти не замечают.

Обеих дочерей крестили. Фото: из архива героя публикации.

- Я выросла в армяно-грузинской семье, он - родом из Индии. По сути, мы оба — восточные люди. Более того, Аджай — христианин.

Когда иностранец переехал в Россию, он решил жить в согласии с традициями новой страны. В его родной культуре очень ценят уважение к месту, где обосновываешься. Важно и стремление не создавать раздоров в семье. Поэтому Аджай органично принял уклад местных. А общих дочек супруги крестили — так в семье не осталось никаких духовных разногласий.

Дочерей назвали Арья и Амура. Фото: из архива героя публикации.

Семья на букву «А»

Родители ростовчанки тоже тепло приняли зятя. Бизнесмен нашел общий язык с родственниками жены, а сама Ангелина прекрасно ладит с его дочками от первого брака.

Сейчас супруги воспитывают двух общих малышек-погодок. По старой индийской традиции Аджай верит, что имена детей должны начинаться на букву «А» — тогда им будет сопутствовать удача. Так в семье появились трехлетняя Арья и двухлетняя Амура. Теперь в доме живут сразу четыре человека, чьи имена начинаются на первую букву алфавита.

Родители ростовчанки тепло приняли зятя. Фото: из архива героя публикации.

Аджай продолжает открывать рестораны и управлять ими. А Ангелина занимается своим блогом и воспитывает дочек.

— Тем, кто перестал верить в любовь, скажу, что она существует, — улыбается ростовчанка. — Я счастлива любить и быть любимой.

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Будущие супруги начали общаться и договорились вместе бегать по утрам. Фото: из архива героя публикации.

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