«Пошел другим путем»: Житель Китая переехал в Ростов, чтобы исполнять русские народные песни и романсы

Шао Чуньбо не представляет свою жизнь без музыки. Фото: из архива героя публикации.

Шао Чуньбо приехал в Донскую столицу ради русской вокальной школы, выучил язык и стал солистом ростовской филармонии. И хотя очень скучает по Родине — возвращаться пока не торопится.

Житель Китая пока не планирует возвращаться на Родину. Фото: из архива героя публикации.

Подражал в ванной Паваротти

Шао Чуньбо родился в городе Цзинань, столице провинции Шаньдун на востоке Китая.

- История города насчитывает около 4200 лет. Его называют «весенним городом» за изобилие источников и цветов, — рассказал артист «КП-Ростов-на-Дону».

Музыка вошла в его жизнь с детства, благодаря бабушке и дедушке, которые обожали пекинскую оперу. В их доме хранилось огромное количество виниловых пластинок с записями великого мастера Мэй Ланьфана. А в начале 1990-х в китайских телепрограммах стали показывать выступления Лучано Паваротти.

- Подростком я подражал его голосу, когда принимал ванну, — смеется музыкант.

Тогда же у юноши родилась мечта — петь профессионально.

Артист из Поднебесной стать своим на ростовской сцене. Фото: из архива героя публикации.

«Это было нелегко»

Шао Чуньбо получил музыкальное образование у себя на Родине и стал лауреатом многих международных конкурсов. Однако решил продолжить обучение в нашей стране, так как русская опера славится глубоким наследием. Сыграла роль и любовь к винилу. Китайский музыкант коллекционирует пластинки с голосами Лемешева, Козловского, Соловьяненко, Атлантова, Пьявко.

- Они — представители «золотого века» русской теноровой школы, и их обаяние побудило меня научиться петь русские романсы и оперные арии.

Шао Чуньбо приехал в Донскую столицу и стал ассистентом-стажером Ростовской консерватории. В отличие от других студентов, которые пользуется онлайн-переводчиками, он пошел другим путем: стал учить язык.

- Это было нелегко, но в России много добрых людей, и они терпеливо слушали меня.

В итоге житель Поднебесной смог не только общаться на русском, но и писать научную работу. Параллельно с учебой он устроился работать в Ростовскую филармонию и стал солистом.

В планах Шао Чуньбо - сольный концерт с русскими романсами и народными песнями. Фото: из архива героя публикации.

Тихая тоска

Гастрольный график у певца плотный: концерты по всей России. В основном репертуаре — романсы Чайковского, Рахманинова, Глинки и арии европейских композиторов: Пуччини, Верди, Бизе. Причем Шао Чуньбо поет не только на русском, но и на итальянском, немецком и даже японском языках.

- Прежде чем исполнить произведение, я провожу разбор: перевожу текст, выявляю подтекст, метафоры, сюжет и главную идею, определяю эмоциональный посыл. Такой подход позволяет точно раскрыть образ, — объясняет певец.

Шао признается, что иногда на него накатывает тихая тоска — по своему цветущему городу, по улицам, где когда-то бегал ребенком, по уютному, ни с чем не сравнимому запаху бабушкиной кухни. Но... Работа в филармонии доставляет ему огромное удовольствие, и пока он не планирует уезжать из России. В ближайших планах тенора — сольный концерт с романсами Глинки, Чайковского, Рахманинова и русскими народными песнями.

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