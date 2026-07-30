Агроном рассказал, как «шторм века» в Ростовской области повлиял на урожай

Последние пару лет для донских фермеров выдались не самыми удачными. Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

Конец июля — время подводить первые итоги уборки зерновых. Последние пару лет для донских фермеров выдались не самыми удачными. А что в этом году? Не разрушил ли недавний ураган труды аграриев. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказал агроном Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Владимир Косов.

Гибриды - не хуже американских

Проблемы в сельском хозяйстве бывают каждый год. И этот, по словам специалиста, не стал исключением:

— Весной были заморозки, но не сильные. Пострадали те сорта, которые начинают раннюю вегетацию. В основном — краснодарские. Они, к слову, и более урожайные, но только в том случае, если их тщательно оберегать. При этом во время заморозков они страдают больше остальных.

Но есть и хорошие новости. Наши ученые не сидят сложа руки.

— Я недавно был в командировке, — делится агроном. — И узнал, что появились готовые гибриды кукурузы и подсолнечника — ничем не хуже французских и американских.

40% с гектара — хорошо

Уборочная же кампания этого года близится к завершению.

— По последним данным, уже убрано около 90% озимой пшеницы и практически весь ячмень, — говорит Владимир Иванович.

При этом сейчас урожайность пшеницы — около 40 центнеров с гектара.

— По сравнению с последними годами — это хороший результат, — оценивает агроном. — Обычно, она колеблется от 20 до 120 центнеров с га, все зависит от того, как ухаживать.

Уборочная кампания близится к завершению. Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

Тот же ячмень порадовал больше.

— Некоторые участки без орошения дали 60–70 центнеров, так как были дожди, — добавил Владимир Иванович.

А вот что касается качества пшеницы, то оно распределилось так:

— Где-то 50% — третий класс, 30–35% — четвертый, — уточнил агроном. — Остальные 15% — пятый класс, так называемая «фуражка» (кормовой тип).

И тут парадокс.

— Фермеров это не радует, — признает собеседник. — Ведь чем больше качественной пшеницы и чем больше урожай, тем ниже цена.

Фермеры говорят: «Нам бы было хорошо, чтобы больше продовольственной пятерки было». Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Локальный удар, а не бедствие

А меньше недели назад по Ростовской области прошел ураган века, как его многие называют. Как он повлиял на урожай?

— Большинство зерновых культур уже убрали, хотя ураган сильно накрыл некоторые районы, — признает агроном. — К примеру, в Семикаракорском у фермеров пострадала капуста, бахчевые — арбузы. Кое-где - свекла. Овощи - чуть-чуть.

Но массового бедствия не случилось, есть лишь локальные повреждения.

- В целом, дожди, которые прошли в конце июля, помогли другим культурам. Подсолнечника в этом году посеяли меньше, но урожай будет замечательный. Кукурузы тоже.

И еще один важный момент: фермеры наконец-то осознали необходимость севооборота.

— Гороха много, чечевицу сеют — бобовые культуры, — перечисляет агроном. — А после них и пшеница дает очень хороший урожай.

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