Удар по печени: Ростовчанин занимался спортом и правильно питался, но попал в больницу из-за БАДа

После приема пищевых добавок ростовчанину понадобилась помощь врачей. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ростовские врачи помогли мужчине, который в погоне за стройным телом переборщил с жигосжигателем. Подробности рассказали в городской больнице № 6.

«Слабость, тошнота и сильный зуд»

На прием к терапевту пришел 32-летний мужчина с жалобами на желтушность глаз и кожи, сильный зуд, слабость и тошноту. Пациент недоумевал, почему ему так плохо, ведь он следит за здоровьем, занимается спортом и правильно питается...

Назначенные врачом анализы показали значительное повышение печеночных ферментов и билирубина, а УЗИ - увеличение размеров печени. Врач выяснил, что корень проблемы кроется в натуральном жиросжигателе, который мужчина приобрел для детоксикации организма. Он принимал его в повышенной дозировке и вместо оздоровления получил обратный эффект.

Анализы показали серьезные проблемы с печенью. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- В процессе лечения был полностью исключен прием пищевых добавок, применялась интенсивная инфузионная терапия и строгий постельный режим. Спустя неделю печень начала восстанавливаться, а полное выздоровление заняло четыре месяца, - рассказали в больнице.

По словам врачей, многие люди ошибочно полагают, что «натуральные компоненты» не могут быть токсичными. На практике любители БАДов нередко оказываются в отделении гепатологии.

Хотела убрать жир, а получила абсцесс

Опасность может таиться не только в пищевых добавках, но и в процедурах для избавления от жировых отложений. Одна ростовчанка решила уменьшить их «запасы» в ягодицах и обратилась к косметологу. Та предложила клиентке сделать инъекции липолитика. Женщина согласилась, а на следующий день заметила в местах уколов бугры. Она сразу же позвонила косметологу, но та сказала, что это естественная реакция на препарат, нужно потерпеть.

Ростовчанка обратилась к косметологу, чтобы убрать лишний жир из ягодиц. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Уплотнения не проходили, а боли усилились настолько, что ростовчанка могла спать только на животе. Поскольку «шарики» в ягодицах стали увеличиваться, она обратилась к терапевту в поликлинике. Врач осмотрела пациентку, поняла, что дело серьезное и направила ее к хирургу. В итоге у женщины диагностировали гнойное воспаление тканей. Ее госпитализировали и выполнили операцию по удалению абсцесса.

- Пациентка еще какое-то время чувствовала боль в теле, пила анальгетики и спала на животе, - рассказали врачи. - Кроме того, ей понадобилась пластика для устранения косметических дефектов на теле.

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