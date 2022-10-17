Родные били тревогу, когда стройность превращалась в болезненную худобу, а девушки ничего не замечали. Фото: Виктория ДУДИНА

Наверняка, каждому из нас хотя бы раз в жизни приходилось слышать от окружающих крамольное: «Тебе бы похудеть!» Причем, такие реплики позволяют себе, как родные, так и малознакомые люди. Мол, подумаешь, сказал?! Лучше горькая правда. Но мало кто задумывается: такие комментарии могут не просто ранить, но и довести до расстройства пищевого поведения.

Журналист «КП - Ростов-на-Дону» пообщалась с ростовчанками, которые как никто другой знают: каково это - бороться за свою жизнь после проблем с расстройствами пищевого поведения и анорексией. Девушки откровенно рассказали, как едкие фразы окружающих подтолкнули их к похудению и что из этого вышло...

38 КГ ПРИ РОСТЕ В 166 СМ

Первой историей преодоления решила поделиться 24-летняя ростовчанка Галина. Буквально с 10 класса у девушки начались серьезные проблемы с приемом пищи.

– До сих пор не могу понять, как получилось, что анорексия вошла в мою жизнь, - рассказывает она. - То ли нервы, то ли недовольство фигурой, а, может, и все сразу. Итог один и очень грустный. А начиналось, как у многих, в один из дней серьезно задумалась: а не посидеть ли мне на диете?

Ростовчанка днями сидела на воде, по праздникам заедая ее яблоком. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В соцсетях нашла единомышленниц, которые активно делились секретами скоростного похудения. Одним из таких была «питьевая» методика - 10 дней я ничего не ела: в рационе были лишь вода, соки, молоко и кефир. После почувствовала приятную легкость во всем теле. И решила не останавливаться на достигнутом.

Со временем есть перестала вообще, в лучшем случае в день выпивала стакан воды, закусывая небольшим яблоком. Вес остановился на отметке 38-39 кг и это при росте 166 сантиметров! Но цифра на весах совсем не пугала, даже наоборот: хотелось еще и еще. Напоминало своеобразную игру: такой торг с самим собой - а что, если не поем неделю? А если месяц?

«ПРИ МАЛЕЙШЕМ СТРЕССЕ ПЕРЕСТАЮ ЕСТЬ НЕДЕЛЯМИ»

- Уже через время я стала выглядеть болезненно худой: одежда висела, а когда родные пытались накормить, незаметно выкидывала или искусственно вызывала рвоту, - продолжает Галина. - Такой ужас продолжался полгода. Пропали критические дни, их потом не было еще около полугода.

По словам девушки, помимо проблем со здоровьем, начались постоянные ссоры с мамой и подругами.

- Все в один голос кричали: «Ничего не ешь, к психологу идти не хочешь, - никуда не годится!» Я искренне не понимала: казалось, что все хорошо, а близкие лишь нагнетают обстановку.

Девушка прятала еду, когда родные кормили насильно. Фото: Евгения ГУСЕВА

Через время сбои в организме действительно напугали. Случился срыв. Я решила съесть все, чтобы было на пути: за вечер набросилась на конфеты, картошку, курицу, пончики, газировку, сыры и колбасы. Понятное дело, что от такой нагрузки желудок просто «встал».

И только после этого медленно, но, верно, я начала трудный путь восстановления. Пошла к психологу, завела блокнот, куда записывала все приемы пищи, а каждое утро пила ложку льняного масла. С анорексией справилась. Но при малейшем стрессе перестаю есть, даже неделями. Но для меня главная победа - в том, что я стала это прорабатывать, честно рассказывая окружающим про проблемы с едой.

«ХОЧЕШЬ ЕСТЬ - ПОПЕЙ ВОДИЧКИ»

С похожей ситуацией столкнулась и начинающий повар Анастасия. С 16 лет девушка решила худеть самыми экстремальными способами.

– Все детство я была худенькой девочкой, - вспоминает она. - Родственники то и дело шутили: мол, ешь больше, а то - ветром снесет. Уже к 12 годам, когда начался пубертат, я буквально за четыре месяца набрала приличный вес. Но он меня абсолютно не смущал. Да и дедуля убеждал: донская казачка именно так и должна выглядеть.

Через годик на весах появилась еще десяток из килограммов, тогда уже и мама стала подшучивать: дескать, мы с лучшей подружкой, как два упитанных пузыречка, никогда от добавки не откажемся. Ну и что? Лучше плыть по волнам чем биться о скалы: несите первое, второе и компот с десертом! Правда, вся эта углеводная песенка играла ровно до девятого класса.

Когда девушки видели "заветное" число на весах, сразу хотели еще меньше. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В тот момент стали набирать популярность группы про экстремальное похудение. Причем речь заходила не только про голодовки и отказы от мучного, в ход шли серьезные пилюли, которые даже по рецепту-то продавали не всем.

Каждый день в пабликах публиковали фотографии скелетообразных девушек с мотивирующими подписями в духе: «Нравится так? Переставай жрать!» И вообще, хочешь есть - попей водички, вот девиз анорексички.

ВЫЙТИ ИЗ ЗАМКНУТОГО КРУГА

- Однажды, посмотрев на себя в зеркало, я поняла: хочу быть как те девочки с картинки. Причем, если ровесницы обходились просто голодовкой, я же шла на экстремальные меры. Начала с БАДов, перебивающих аппетит. Вес уходил, но для меня этого было мало, и в ход пошли сильные успокоительные. Цифра на весах стремительно таяла, но вместе с ней расшаталась нервная система, нарушился сон, концентрация внимания, чувствовала себя какой-то заторможенной.

Так, Анастасия мучила свой организм на протяжении трех лет.

– Вес вместо положенных 55 кг, приблизился к отметке в 46 кило, - делится будущий повар. - В какой-то момент мама стала бить тревогу, еще не понимая, что это не просто банальный голод, а целый комплекс манипуляций. Хуже стало, когда одна из знакомых сказала, что вес уходит от легких наркотиков.

"Мне же было непонятно, что им вообще надо: толстая - плохо, худая - плохо, тогда - какой мне быть, чтобы все хлопали в ладоши?" Фото: Евгения ГУСЕВА

В попытках достигнуть цифры 40, я стала употреблять и их. Это была какая-то точка невозврата. Даже не понимаю, как в итоге удалось выйти из замкнутого круга. Думаю, помогли родные, друзья и грамотный гастроэнтеролог, который буквально поставил на ноги.

При этом, спустя много лет, я продолжаю чувствовать отголоски прошлого. Порой, проскальзывают мысли: а что, если поголодать недельку? А, может, стоит отказаться от мяса? Но, едва почувствовав аромат курочки на гриле, все как-то само собой проходит. К счастью, к 23 годам я поняла, что нет ничего прекраснее, чем естественная красота и здоровый вес.

«ОДИН БОГ ЗНАЕТ, ЧТО С ТОБОЙ...»

Точно также мечтала скинуть лишний вес и ростовчанка Александра.

– В седьмом классе мама отправила на летние каникулы к бабуле, и вместе с классными впечатлениями я привезла с собой 10 лишних кг, цифра на весах подскочила до 66 кило, - рассказала она свою историю. - Сначала даже подумала, что ничего критичного в этом нет: мол, само пришло, само и уйдет. Но однажды мальчик из художественной школы очень грубо заявил: мол, подруга, тебе бы похудеть. Получить такой комплимент от человека, который тебе так нравился, это уже вызов.

Сюда же стали добавляться не всегда корректные фразы родственников. Бабушки настойчиво предлагали отказаться от хлеба, отец намекал - дескать, если хочу носить красивые шорты, нужно похудеть. Да и мама не отставала. Помню, купили красивое платье на день рождения, влезла в последний размер. На что родительница пригрозила: еще сантиметр-другой наем, придется отдать платье соседке.

Прибавка в весе хотя бы 300 граммов могла вызвать истерику и голодовку. Фото: Евгения ГУСЕВА

И к 15 годам Александра решила сесть на диету.

«ЛУЧШИМ ДОКТОРОМ СТАЛА ЛЮБОВЬ»

– Первым делом считала калории, скачала даже специальное приложение, но это не особо помогало, - продолжает ростовчанка. - По совету мамы записалась на фитнес. Правда, хватило меня ровно на неделю - пришлось перейти к кардинальным методам.

В Сети нашла какие-то таблетки для похудения, в инструкции было написано, что они разбухают в желудке, чтобы уменьшать порции еды. Через месяц аппетит пропал, решила даже отказаться от мяса, перебиваясь с йогурта на кефир. И тут, наконец-то увидела на весах «53». Но к ним добавились проблемы со здоровьем: градусник вместо стандартных 36.6 показывал 37.4. Терапевт разводила руками, лучший иммунолог города после вороха анализов сказала: «Один Бог знает, что с тобой».

Мама паниковала, зато я радовалась, ведь мальчики стали обращать больше внимания, подружки завидовали, а одежда стала, наконец, размера «XS». Когда хотелось есть, пила много воды с лимоном, а если вдруг видела на весах, набранные 300 граммов, переходила на голодовки.

Спустя годы девушка уже не боится еды, но периодически боится впасть в голодовку. Фото: Иван МАКЕЕВ

К 18 годам вместо груди торчали ребра, волосы выпадали, да и температура не уходила. Тогда-то все родственники уже насильно заставляли есть самую жирную еду. Мне же было непонятно, что им вообще надо: толстая - плохо, худая - плохо, тогда - какой мне быть, чтобы все хлопали в ладоши?

К счастью, через год я встретила молодого человека и, окрыленная влюбленностью, вернулась к нормальному рациону. Получается, лучшим моим доктором стала любовь.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Стать лучшей версией себя»

- Юным девочкам очень важно научиться различать реальность от псевдореальности в социальных сетях, - уверяет ростовский психолог Полина Шаповалова. – В пиксельным мире, благодаря фотошопу и различным хирургическим и косметологическим операциям, дамы рисуют своеобразный образ «Барби». А еще - немалую лепту в погоне за идеалом внесла бьютти индустрия.

Девушки из индивидуальных и неповторимых личностей превращаются в копии кукол, а те, кому не удается достичь этого, впадают в депрессию и анорексию.

Слепое соответствие стандартам красоты еще ни одного человека не сделало счастливым. Нужно стать лучшей версией себя, принимая индивидуальные особенности, а не гнаться за призрачными идеалом, доводя себя до больничной койки и страшного диагноза.

До нарушения пищевого поведения может довести буллинг - со стороны одноклассников и даже семьи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВАЖНО!

Треть случаев приводит к летальному исходу

- Диагноз анорексия пациенту ставит не психолог, а именно психиатр, ведь это психическое расстройство, которое характеризуется непринятием себя и телесного образа, а также навязчивым стремлением к изменению тела с помощью жестких ограничений в еде и препятствии в ее усвоении, - продолжает специалист. - В 30% случаев анорексия приводит к летальному исходу. Поэтому ее нужно вовремя и правильно лечить.

Опять же это задача команды специалистов: психиатра, психолога и врачей другой специализации (терапевт, эндокринолог и другие). Также стоит понимать, что одной из причин анорексии может стать буллинг со стороны окружающих.

В целом, когда человек подвергается насмешкам и издевательствам по поводу своего внешнего вида, у него активируются комплексы. На основе этих насмешек он начинает воспринимать себя и свое тело в черном свете. К тому же, отличительной чертой подросткового возраста является вечный поиск недостатков во внешности. Если к этому добавляется буллинг, то риск для начала невротических симптомов и последующего заболевания возрастает.

Врачи долго ломали голову, что не так с организмом. Фото: Евгения ГУСЕВА

КОНКРЕТНО

Что делать?

- Как реагировать на буллинг? В первую очередь, жертва ни в коем случае не должна терпеть издевательства, - считает психолог. – Нужно не молчать и обращаться за помощью: к классному руководителю, администрации школы, родителям. Во-вторых, важно понять, какую именно реакцию - обиду, слезы, агрессию - ждет провокатор. Если жертва ее не дает, хотя бы внешне, то и смысл буллинга теряется. В таком случае есть вероятность, что объект травли оставят в покое.

Также нужно понять, что человек, который издевается над другими, – это слабый и закомплексованный индивид. Ему не под силу конструктивные способы самоутверждения - высокая успеваемость, спортивные достижения, поэтому такой товарищ пытается заслужить авторитет хотя бы так. А еще чаще всего инициатор буллинга является ребенком из неблагополучной семьи, в его мире агрессия и другие отклонения – норма жизни.

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