«Друзья отца в шоке»: Ростовчанин откровенно рассказал, почему решил увеличить губы и о реакции окружающих

Стереотипы о мужчинах постепенно рушатся. Фото: Наталия НЕЧАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Теперь в Ростовской области сильный пол ходит в салоны красоты не только за модной стрижкой. Некоторые приходят к косметологам и просят... увеличить им губы. Зачем, на этот вопрос ответил один из ростовчан, который решился на такую процедуру. Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» узнал мнение психолога о новом для южной столицы тренде.

«Уколы не лишают мужественности»

Ростовчанин Сергей (имя изменено, - прим. ред.)несколько лет хотел изменить внешность. Мужчина привык модно одеваться, пользоваться хорошими кремами и следить за кожей.

- Я всегда считал свои губы слишком тонкими. Мне хотелось сделать контур более четким и добавить немного объема, — признается 28-летний ростовчанин. — Но боялся осуждения. Переживал, что меня не поймет даже косметолог, не говоря уже о прохожих на улице.

Мир постепенно меняется, уверен ростовчанин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Главным советчиком в вопросах красоты стала мама. Она сама часто посещает салоны и поддержала сына. В прошлом году после откровенной беседы с родительницей ростовчанин отбросил все сомнения и записался на прием.

- Это не подражание женственности, — уверен Сергей. — Ухоженный мужчина — это прекрасно. Уколы красоты не лишают мужественности. Да, я слежу за трендами. Что в этом плохого? Артисты на сцене тоже выглядят безупречно.

Вот только не все оказались готовы к такому преображению.

- Друзья отца в шоке от моего нового лица. Они люди старой закалки, им этого просто не понять.

Тайные клиенты салонов

Неужели мужские уколы красоты действительно становятся массовым явлением в Ростовской области? Мы решили проверить эту теорию и написали трем ростовским косметологам.

Не только женщины, но и мужчины следят за красотой. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Двое специалистов сильно удивились вопросу. Они признались, что с такими запросами к ним приходят исключительно женщины. А вот третий подтвердил:

- Да, тенденция определенно есть. За последний год ко мне приходили двое мужчин. Оба просили слегка скорректировать форму и добавить губам объема.

«В интернете видим идеальные лица»

Почему сильный пол все чаще заглядывает в кабинеты косметологов? Ростовский психолог Ирина Попова уверена, что дело не в погоне за лайками, а в желании быть уверенным в себе.

- Внешний вид сегодня играет огромную роль для всех, независимо от пола, — объясняет эксперт. — В интернете мы постоянно видим идеальные лица. Желание выглядеть привлекательно — это абсолютно нормальная потребность современного человека.

Но общество оказалось не готово к такому преображению. Фото: Иван ПРОХОРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В наши дни ухоженные люди действительно получают больше внимания и располагают к себе. Мужчины просто адаптируются к этим правилам. По словам Ирины, желание стать лучшей версией себя — это не одержимость, а способ поднять самооценку.

- Мне кажется, что вскоре общество привыкнет к тому, что это норма. Сейчас же резкое мнение окружающих — это просто неготовность людей принимать новые реалии.

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