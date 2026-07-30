Лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев назвал людей - главным капиталом России

Фото: Партия «Новые люди»

Подводя итоги пятилетней работы, Алексей Нечаев отметил, что фракция объездила всю страну, и везде люди говорят об одном и том же.

- Люди хотят скорейшей победы, меньше запретов и понятного будущего. Победы можно добиться только правдой, четкими правилами и уважением к людям. Нужно отвечать на неудобные вопросы. Кто подлежит призыву? Что с налетами и бомбоубежищами? Какие потери? Взрослые люди выдержат правду, а вранье их оскорбляет, - подчеркнул парламентарий.

Особое внимание лидер фракции уделил количеству запретов. По его словам, их избыток привел к тому, что у граждан пропадает желание действовать и творить. Нечаев убежден, что государство должно воспринимать человека не как потенциального преступника, а как созидателя, которому нужно доверять.

За время работы в Госдуме VIII созыва при участии депутатов партии было внесено 563 законопроекта. Из них 241 уже стали законами. Среди наиболее значимых решений, инициированных «Новыми людьми», - право на пересдачу ЕГЭ без потери года, повышение пошлины для западных компаний, благодаря чему российские предприятия получили стимул к расширению, а бюджет дополнительно заработал более 150 миллиардов рублей. Фракция убедила Правительство отказаться от повышения налогов для предпринимателей с доходом до 20 миллионов рублей. Совместно с Ассоциацией блогеров фракция добилась отмены штрафов за рекламу в Telegram и YouTube.

По убеждению «Новых людей» каждое из этих решений расширяло права граждан, снижало административное давление и возвращало людям ощущение справедливости. Всё это закладывает фундамент для понятного будущего страны.

Напомним, выборы в Государственную думу IX созыва пройдут в единые дни голосования с 18 по 20 сентября 2026 года. На настоящий момент ЦИК зарегистрировала 11 партий: «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Родина», Партия прямой демократии и «Зеленые».