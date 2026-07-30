Дуэль двух испанцев: Что происходит в ФК «Ростов» перед матчем второго тура РПЛ с «Родиной»

Оба соперника проиграли в первом туре РПЛ. Фото: ФК "Ростов"

В пятницу, 31 июля, в подмосковных Химках состоится матч второго тура Российской премьер-лиги по футболу. Местная «Родина», впервые в истории выступающая в высшем дивизионе, примет в гостях «Ростов». Обе команды выступают под началом наставников из Испании. Стартовый свисток на «Арене Химки» прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Рассказываем, что происходит в ФК «Ростов» перед матчем второго тура РПЛ с «Родиной», и ждать ли болельщикам на поле страстей сродни испанской корриде.

Как «Ростов» начал сезон

Подопечные Джонатана Альбы стартовали с болезненного поражения в Оренбурге. Поначалу на поле все складывалось в пользу гостей: Виктор Мелехин красивым ударом вывел команду вперед, а через две минуты хозяева остались вдесятером. Казалось, вот он — шанс взять три очка.

Но «Ростов» не сумел воспользоваться численным преимуществом. На 84-й минуте оренбуржцы сравняли счет, а на четвертой компенсированной минуте вырвали победу.

Наставник "желто-синих" Джонатан Альба выведет команду против еще одного испанского тренера Хуана Диаса. Фото: ФК "Ростов"

Тревогу болельщиков вызывает реакция команды на удаление соперника. Футболисты Альбы не смогли перехватить инициативу, позволили «Оренбургу» доставлять мяч к своей штрафной и дважды провалились при стандартах. Наставник прямо признал: его подопечные не знали, как действовать в большинстве.

В атаке тоже не все гладко. В прошлом сезоне ростовчане забили всего 25 мячей за 30 туров — меньше гола за игру. Летом состав пополнили Олакунле Олусегун, Ярослав Михайлов и несколько защитников, но футболистам еще нужно время, чтобы наладить игру в команде.

Состояние «Родины» перед стартом

«Родина» дебютировала в РПЛ выездным матчем против московского «Спартака» и уступила — 0:3. Но цифры на табло не отражают всего, что происходило на поле. До 79-й минуты команда Хуана Диаса уступала всего один мяч, нанесла четыре удара в створ, а на 27-й минуте едва не заработала пенальти.

Болельщики ждут от южан победы. Фото: ФК "Ростов"

Лишь после замен дебютант пропустил еще дважды. Поражение от одного из фаворитов чемпионата — не повод для паники. В прошлом сезоне Диас провел с «Родиной» 26 матчей в Первой лиге, одержал 17 побед и проиграл всего дважды.

История противостояний команд

Соперники уже неплохо знакомы по контрольным матчам. За три последних года «Родина» дважды обыгрывала «Ростов» — 2:1 и 1:0 — и один раз уступила — 2:3. В феврале москвичи справились с практически основным составом ростовчан благодаря позднему голу Папа Гейе.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение ростовчанам за счет опыта в РПЛ. Фото: ФК "Ростов"

Конечно, спарринги — это не официальные встречи. Но они показывают: подопечные Диаса способны устроить ростовчанам проблемы на поле.

В официальных матчах команды не пересекались никогда. Так что пятничная встреча — премьера.

Прогноз на матч

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям — прежде всего за счет опыта выступлений в РПЛ и более дорогого состава в 31 миллион евро против 15 млн у «Родины». Но первый тур показал: разрыв между командами может быть не таким большим.

«Ростов» постарается забрать мяч, но вряд ли станет играть слишком открыто — слишком свежи воспоминания об ошибках в Оренбурге. «Родина» же может спокойнее и раскованнее играть с командой, которая в прошлом сезоне заняла только десятую строчку в турнирном рейтинге.

От хозяев и гостей не ждут много голов. Фото: ФК "Ростов"

Обе команды на старте остались без очков. Кто-то из них гарантированно наберет первые баллы в пятницу — а может, и оба, если игра завершится вничью. Показатели голов за последние десять матчей у соперников почти идентичны: по 13 забитых. У «Ростова» чуть надежнее защита — 13 пропущенных против 14 у «Родины».

Можно предположить, что после стартовых неудач оба испанских тренера уделят больше внимания обороне. Аналитики не ждут большого количества голов. Но ростовским болельщикам хочется верить, что их команда способна на большее. И первый шаг к реабилитации будет сделан уже в Химках.

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