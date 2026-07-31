В Гуково после атаки БПЛА пострадала женщина, повреждена многоэтажка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 31 июля в Ростовской области силы ПВО отражали атаку беспилотников. Сообщается о пострадавшей, есть разрушения. Об этом рассказал губернатор донского региона Юрий Слюсарь. Рассказываем, что происходит после атаки БПЛА на Ростовскую область 31 июля 2026.

Атака БПЛА на Ростовскую область 31 июля 2026: что известно

Ночью 31 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что была отражена вражеская атака на регион. В городе Гуково пострадала женщина. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

В Ростовской области устраняют последствия ночной атаки БПЛА. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В том же шахтерском городе повреждения получил многоквартирный дом. Людей оперативно эвакуировали в пункт временного размещения.

- Произошло разрушением межэтажных перекрытий, - уточнил глава региона.

Также в Ростове в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание лесопосадки, но его уже полностью ликвидировали.

Частные дома и здание магазина повреждены в Батайске.

- Пострадавших нет. Возгорания нет, - озвучил Юрий Слюсарь.

Атака БПЛА на Ростовскую область 31 июля 2026: пострадавшие, погибшие

О погибших во время атака БПЛА на Ростовскую область 31 июля 2026 не сообщается. Однако в результате ЧП пострадала женщина. Жительницу города Гуково экстренно доставили в больницу, медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Атака БПЛА на Ростовскую область 31 июля 2026: повреждения на земле

После атаки БПЛА на Ростовскую область 31 июля 2026 есть повреждения на земле.

В Батайске в результате падения обломков беспилотников повреждены здание магазина и частные дома. А в Ростове загорелась лесопосадка. В городе Гуково разрушены межэтажные перекрытия в многоквартирном доме.

Беспилотники атаковали ночью Ростовскую область. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

А в течение дня 30 июля в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городах Таганрог и Батайск, также в Мясниковском и Родионово-Несветайском районах. В последнем произошло возгорание пшеницы в поле.

- В Таганроге специальные службы на местах обнаружения обломков БПЛА провели мероприятия по обеспечению безопасности, - сообщили донские власти. - Все работы были оперативно завершены. Все службы города на данный момент работают в штатном режиме.

Атака БПЛА на Ростовскую область 31 июля 2026: эвакуация

В результате вражеской атаки БПЛА на Ростовскую область 31 июля потребовалась эвакуация жителей. В городе Гуково повреждена многоэтажка, откуда оперативно вывели людей. Для них развернули пункт временного размещения. Им оказывают всю необходимую помощь.

- Информация о пострадавших и разрушениях на земле будет уточняться, - добавил губернатор Юрий Слюсарь. - В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется. Будьте осторожны!

На место выехали оперативные службы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Он также рассказал, что делать в случае беспилотной и ракетной опасности:

- Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам!

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