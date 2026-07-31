Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В ночь на 31 июля в Ростовской области силы ПВО отражали атаку беспилотников. Сообщается о пострадавшей, есть разрушения. Об этом рассказал губернатор донского региона Юрий Слюсарь. Рассказываем, что происходит после атаки БПЛА на Ростовскую область 31 июля 2026.
Ночью 31 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что была отражена вражеская атака на регион. В городе Гуково пострадала женщина. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В том же шахтерском городе повреждения получил многоквартирный дом. Людей оперативно эвакуировали в пункт временного размещения.
- Произошло разрушением межэтажных перекрытий, - уточнил глава региона.
Также в Ростове в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание лесопосадки, но его уже полностью ликвидировали.
Частные дома и здание магазина повреждены в Батайске.
- Пострадавших нет. Возгорания нет, - озвучил Юрий Слюсарь.
О погибших во время атака БПЛА на Ростовскую область 31 июля 2026 не сообщается. Однако в результате ЧП пострадала женщина. Жительницу города Гуково экстренно доставили в больницу, медики оказывают ей всю необходимую помощь.
После атаки БПЛА на Ростовскую область 31 июля 2026 есть повреждения на земле.
В Батайске в результате падения обломков беспилотников повреждены здание магазина и частные дома. А в Ростове загорелась лесопосадка. В городе Гуково разрушены межэтажные перекрытия в многоквартирном доме.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
А в течение дня 30 июля в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городах Таганрог и Батайск, также в Мясниковском и Родионово-Несветайском районах. В последнем произошло возгорание пшеницы в поле.
- В Таганроге специальные службы на местах обнаружения обломков БПЛА провели мероприятия по обеспечению безопасности, - сообщили донские власти. - Все работы были оперативно завершены. Все службы города на данный момент работают в штатном режиме.
В результате вражеской атаки БПЛА на Ростовскую область 31 июля потребовалась эвакуация жителей. В городе Гуково повреждена многоэтажка, откуда оперативно вывели людей. Для них развернули пункт временного размещения. Им оказывают всю необходимую помощь.
- Информация о пострадавших и разрушениях на земле будет уточняться, - добавил губернатор Юрий Слюсарь. - В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется. Будьте осторожны!
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Он также рассказал, что делать в случае беспилотной и ракетной опасности:
- Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам!
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