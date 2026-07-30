«От них всегда исходило особое тепло»: Что говорят знакомые о супругах, погибших при воздушной атаке в Ростове

Родные и друзья погибших не могут поверить в случившееся. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Ростов оправляется от последствий воздушной атаки, которая произошла в ночь на 27 июля и унесла жизни пяти человек. Среди жертв — супруги, у которых остались двое взрослых сыновей. Младший из них с тяжелыми травмами попал в больницу, и за его жизнь сейчас борются врачи. Друзья и соседи до сих пор не могут поверить: эту семью называли образцовой, а их дом — местом, где всегда ждали гостей.

Панихида по погибшим

Напомним, в ту ночь удар пришелся на три района Ростова — Железнодорожный, Пролетарский и Ленинский. Были повреждены три многоквартирных дома, 17 частных домовладений, 19 авто, а также склады и частное предприятие. Пожары оперативно потушили, но жертв избежать не удалось.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил: погибли пять человек. Восемь пострадали. Семья с трехлетней дочкой была дома в момент удара. Осколки попали в многоэтажку, где они жили. Родители и малышка погибли во сне. Соседи пары с ранениями оказались в больнице.

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий отслужил панихиду по погибшим в результате атак БПЛА. Фото: канал Юрия Слюсаря в МАХ

В частном секторе Ленинского района обломки рухнули на дом, где жила супружеская пара с 18-летним сыном. Родители погибли, парень тяжело ранен. Его старший брат выжил, потому что живет отдельно, и в родительском доме его в тот момент не было.

Крики о помощи услышали соседи. Они побежали к дому.

— Когда мы прибыли, очевидцы сразу предложили помощь, — рассказал спасатель, работавший на вызове.

Сейчас к домам, где погибли люди, несут цветы. В школе, которую окончил в этом году младший сын погибшей пары, объявили сбор средств на его лечение и похороны родителей.

— Помощь принимается на карту старшего сына погибших, — объяснила общественница Наталья.

А накануне митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий отслужил панихиду по погибшим в результате атак БПЛА и урагана, который произошел в выходные. На службе присутствовали первые лица региона.

Погибли пять человек. Восемь пострадали. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Посвящала себя дому, которого больше нет...»

«КП-Ростов-на-Дону» удалось поговорить ростовчанкой, которая знала погибших супругов, чей сын сейчас в реанимации одной из ростовских больниц. Светлана дружила с Натальей и Николаем больше десяти лет. Познакомились на подготовительных курсах в гимназии № 36, куда привели детей. Потом вместе водили их в первый класс.

— Так много хочется сказать и не могу подобрать нужных слов. Голова и сердце отказываются принять то, что произошло, — делится ростовчанка. — Для меня это была образцовая семья, от которой всегда исходило особое тепло, забота, любовь.

В результате воздушной атаки на Ростов погибли пять человек. Фото: канал Юрия Слюсаря в МАХ

Супруг всегда был рядом с Наташей, ей с ним было надежно. У них всегда царили мир и любовь. Наталья полностью посвящала себя семье и дому, которого больше нет... Она всегда заряжала меня позитивной энергией, рядом с ней было уютно. Часто приходила на помощь — на нее всегда можно было положиться.

Другая ростовчанка по имени Наталья познакомилась со своей тезкой также во время учебы детей в гимназии. О погибших супругах у женщины остались самые теплые воспоминания.

— Наши мальчики в младшей школе были не разлей вода, потом тоже дружили. Вся их семья очень хорошая: родители добрые и заботливые, дети воспитанные и отзывчивые, — говорит Наталья. — Мама любила трудиться на участке — ее сад всегда пышно цвел. Когда мой сын ушел из школы после девятого класса, мы продолжили общаться семьями и помогали друг другу, когда требовалось.

«Не знает, что произошло с родителями»

— Мы плачем, скорбим и не можем принять, что такая беда могла случиться с этой семьей, — признается в беседе с «КП-Ростов-на-Дону» еще одна родительница Галина. — Наталья и Николай были очень добрыми людьми. И мама, и папа активно участвовали в жизни детей, это было видно по воспитанию мальчиков. Их старший сын, уже будучи студентом, откликался на наши просьбы: помогал, например, наладить проектор или компьютер в классе у младшего. А с Наташей мы могли встретиться не только по школьным делам — мамы собирались в городе попить чай.

— Их младший сынок сейчас в тяжелом состоянии в больнице и даже не знает, что произошло с родителями. Что с ним будет, когда он услышит такие новости? Сердце разрывается от одной только мысли, — добавляют подруги погибшей.

Были повреждены три многоквартирных дома, 17 частных домовладений, 19 автомобилей, а также склады и частное предприятие. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Сейчас родные заняты подготовкой к похоронам и бумажной волокитой по поводу компенсации за утраченное жилье. Но весь Ростов разделяет с ними горе и скорбит о тех, кто погиб в ту страшную ночь.

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