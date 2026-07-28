Соседи помогали спасать раненых, а на месте гибели - стихийные мемориалы: Как Ростов переживает последствия атаки БПЛА 27 июля

После воздушной атаки ростовчане объединились для помощи пострадавшим и семьям погибших. Фото: канал Юрия Слюсаря в МАХ

После воздушной атаки на Ростовскую область, которая произошла в ночь на 27 июля, ростовчане сплотились еще больше. Тогда вражеский удар унес жизни пятерых ростовчан, в том числе маленького ребенка, еще восемь были ранены.

Несколько домов были повреждены в трех районах города. Но в эти тяжелые часы жители города показали, что такое настоящее единство: соседи бежали на помощь к тем, кто оказался под завалами, а после несли цветы и игрушки к стихийным мемориалам, открыли сборы для пострадавших семей. Рассказываем, как город справляется с трудностями.

Погибли четверо взрослых и трехлетняя малышка

Как рассказал губернатор Дона Юрий Слюсарь, в ночь на 27 июля силы ПВО уничтожили около 50 беспилотников над Ростовской областью. Но часть обломков все же упала на жилые кварталы Ростова-на-Дону. Погибли пять человек, ранения получили восемь.

— Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, поддержку и сочувствие пострадавшим. Мы окажем всю необходимую помощь, — сказал глава региона.

Пожарные сами достают из-под завалов людей, не допуская очевидцев, даже если они очень хотят помочь - слишком это опасно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах повреждены три многоквартирных дома, 17 частных домовладений, 19 автомобилей, а также складские помещения и частное предприятие. Возникли пожары, которые оперативно потушили.

В то же утро в пострадавших районах был введен локальный режим ЧС, заработали оперативные штабы, начались обходы домов для оценки ущерба и оформления выплат.

Соседи первыми бросились на помощь

Когда обломки рухнули на частный дом в Ленинском районе, под завалами оказалась супружеская пара и их 18-летний сын. Родители погибли, парень получил тяжелые травмы. Его старший брат уже взрослый и живет отдельно, это его и спасло.

Крики о помощи услышали соседи — и побежали к дому, не раздумывая.

— Когда мы прибыли на место, очевидцы сразу же предложили помощь, — рассказал в беседе с «КП - Ростов-на-Дону» спасатель, приехавший на тот самый вызов. — Мы очень рады человеческому неравнодушию и ценим это. Соседи помогали протянуть пожарный рукав на отдалении от дома, но в эпицентр мы никого не пускаем — это слишком опасно. Заходим в дома и эвакуируем людей сами.

Соседи и прохожие часто предлагают спасателям помощь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Другая трагедия разыгралась в многоэтажке. На высоком этаже была повреждена квартира. Позже спасатели нашли в ней тела мужа, жены и их трехлетней дочки.

Стихийные мемориалы и общая боль

Несмотря на оцепление, у поврежденных домов почти сразу появились цветы. А к высотке, где погибла семья с маленькой девочкой, несут мягкие игрушки.

— Моя дочь с внучкой живут в доме напротив, у девочек одно и то же имя. Малышки дружили, их мамы общались. И трудно поверить, что замечательной семьи больше нет, — поделилась с «КП - Ростов-на-Дону» жительница микрорайона Лариса.

К частному дому в Ленинском районе, где погибли родители 18-летнего парня, несут гвоздики. В школе, которую юноша окончил в этом году, объявили сбор средств на его лечение и похороны родителей.

— Сначала сбор открыли на карты двух мам из родительского комитета, но счета быстро переполнились, и мы их закрыли, чтобы избежать блокировки, — рассказала общественница Наталья, которая помогает в сборах. — Теперь помощь принимается на карту старшего сына погибших.

— Мы с его мамой учились вместе, были однокурсницами. Даже не верится, что такое может произойти, — поделилась Ирина, давняя подруга погибшей женщины.

В эти дни ростовчане на деле показывают, что значит быть вместе. Люди скорбят, но не опускают рук и по-человечески поддерживают друг друга.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

были повреждены три многоквартирных дома и 17 частных. Фото: канал Юрия Слюсаря в МАХ

Читайте также

Число жертв выросло до пяти: Тела двух взрослых и ребенка обнаружили после воздушной атаки на Ростовскую область в ночь на 27 июля