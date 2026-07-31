Перепады от +9 до +34, дожди, грозы и ветер: Какой будет погода в Ростовской области в выходные 1 — 2 августа

В Ростове станет жарче, но может пройти дождь. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Ростовской области в выходные 1 — 2 августа постепенно возвращается к обычной для нашего региона летней жаре. И, если по северу области ночью еще чувствуются отголоски прохладной недели — там столбики термометров будут падать ниже +10, то днем вернутся привычные +34 градуса. Подробнее о погоде на первые выходные августа узнали в Ростовском гидрометцентре.

В Ростове-на-Дону в субботу, 1 августа, будет переменная облачность без существенных осадков. Западный и северо-западный ветер разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +17 — +19 градусов, днем она поднимется до +29 — +31 градуса.

Погода в регионе возвращается к привычной жаре. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 2 августа, солнце также время от времени будут закрывать облака, но дождей не ожидается. Северо-западный и северный ветер задует со скоростью 6 — 11 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +18 — +20 градусов, а днем станет жарко — до +31 — +33.

В Ростовской области в субботу синоптики прогнозируют переменную облачность. Во второй половине дня и вечером местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, в остальное время обойдется без существенных осадков. Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду, при грозе порывы усилятся до 15 метров в секунду. Ночью воздух остынет до +15 — +20 градусов, местами похолодает до +12, а в крайних северных районах — до +9, днем потеплеет до +26 — +31, по югу станет жарко, до +34.

В воскресенье, по прогнозу, ожидается переменная облачность, ночью местами пройдет кратковременный дождь, днем обойдется без существенных осадков. Северный и северо-восточный ветер разовьет скорость до 6 — 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +16 — +21 градус, местами столбики термометров опустятся до +12, а днем поднимутся до +29 — +34.

По области столбики термометров поднимутся до +34. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также

Агроном рассказал, как «шторм века» в Ростовской области повлиял на урожай