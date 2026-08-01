Мебель, техника и картины в придачу: В Ростове домработница вывезла из квартиры добро на 800 тысяч рублей

Женщина наняла грузчиков, чтобы те погрузили в машину краденные вещи. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Желание доказать свою правоту в имущественном споре сыграло с 34-летней жительницей Саратовской области злую шутку. Вместо того чтобы решить вопрос с работодателем цивилизованно, она решила действовать радикально и теперь сама стала фигуранткой уголовного дела.

Сотрудники ростовского угрозыска восстановили картину дерзкой кражи, в результате которой мужчина лишился имущества на 800 тысяч рублей.

Организовала масштабный «переезд».

История началась с того, что 56-летний житель Ростова пришел в отдел полиции № 4 с заявлением о пропаже ценных вещей. Вернувшись в свою квартиру, он обнаружил, что из комнат исчезли мебель, бытовая техника и даже картины.

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Женщина посчитала, что вещи принадлежат ей. Фото: главк донской полиции.

просив потерпевшего, оперативники выяснили важную деталь: раньше в этой квартире жила и работала женщина, приехавшая из другого региона. Как пояснили в главке донской полиции, деловые отношения между ними разладились.

— Между ними произошел конфликт, после чего женщина приняла решение съехать, — прокомментировали в главке донской полиции.

Вот только решив сменить место жительства, женщина не стала ограничиваться личными вещами. Будучи абсолютно уверенной, что часть обстановки в доме принадлежит ей на законных основаниях, она организовала масштабный «переезд».

Удалось изъять часть похищенного

Бывшая работница заказала грузовой автомобиль, наняла грузчика и загрузила в транспорт все, что посчитала нужным. Добычей стали не только мебель и бытовая техника, но и несколько картин. Весь этот внушительный багаж она перевезла в один из южных городов России, где распорядилась им по собственному усмотрению. Сумма нанесенного ущерба составила почти 800 000 рублей.

Сотрудникам уголовного розыска удалось выйти на след подозреваемой. Выяснилось, что к преступлению причастна ранее судимая 34-летняя уроженка Саратовской области.

Полиция возбудила уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Полицейским удалось изъять часть похищенного на сумму 320 тысяч рублей. Эти вещи уже возвращены законному владельцу.

Самоуверенность и пренебрежение законом обернулись для женщины серьезными проблемами. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». И теперь ей грозит до шести лет лишения свободы. Пока же задержанную отправили под подписку о невыезде .

«Бес попутал!»

Примечательно, что история с похищенной мебелью перекликается с другим делом, которое ранее рассматривали в донской столице. Там в центре сюжета оказалась домработница, втершаяся в доверие к владелице двухэтажного особняка.

Женщина упросила хозяйку пустить ее пожить в доме на время отпуска работодательницы, а сама тут же нашла в гардеробной шкатулку с драгоценностями. Не устояв перед искушением, она перетаскала ювелирные изделия в ломбард, чтобы покрыть просроченные кредиты.

Пропажу обнаружили не сразу, а когда обман вскрылся, реакция была предсказуемой: «Простите меня! Я все верну! Бес попутал!».

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