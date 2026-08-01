Дали стакан воды и озвучили диагноз: Под Ростовом у школьницы нашли ВИЧ и гепатит С после лечения в больнице

Девочка всегда быстро выздоравливала, а тут три недели приходила в себя после обычного ОРВИ. Мама заподозрила неладное. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Когда Екатерина (все имена изменены — прим. ред.) узнала о диагнозах своей дочери, врач дал ей воды и усадил на стул. Женщина не могла понять, откуда у школьницы, которая еще слишком мала, ни с кем не встречается и не пробовала запрещенных веществ, могли взяться ВИЧ на третьей стадии и гепатит С.

Сейчас она уверена, что инфекцию дочь могла подхватить в больнице два года назад. «КП — Ростов-на-Дону» связалась с родительницей, чтобы узнать, как все случилось, и как теперь живет ребенок.

«Палата, похожая на кладовку»

В июле 2024 года 11-летняя Аня пошла купаться на речку. Училась плавать под присмотром старших, но наглоталась воды. К вечеру ей стало плохо настолько, что пришлось ехать в больницу. Девочку госпитализировали в инфекционное отделение.

— При оформлении я заглянула в палату. Она была больше похожа на кладовку: там стояли три взрослые и две детские кровати, между которыми не могли разойтись два человека, — вспоминает Екатерина.

В последние полгода ребенку было не до учебы - сплошные болезни и походы по больницам. Фото: Наталия НЕЧАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По словам мамы, сначала дочка лежала там одна, потом в комнату подселили малыша, за которым ухаживала мама, затем еще одну взрослую пациентку.

— Через несколько дней дочке полегчало, и я решила забрать ее долечиваться домой под свою ответственность. Дома оказалось, что ребенок не может даже лежать без боли. На ягодице от уколов образовалось огромное фиолетовое пятно. Знакомый медик объяснил, что это инфильтрат. Пришлось пить антибиотики.

«На шее шар, размером со сливу»

Спустя полтора года, в этом январе, у 13-летней школьницы воспалились лимфоузлы на шее.

— Она с рождения не болела дольше четырех дней, а тут две недели просидела дома, и еще неделю в школе тяжело кашляла. Вскоре увидела у нее на шее вздувшийся размером со сливу шар.

Родительница надеялась, что это жировик, который без проблем удалит хирург. Но УЗИ подтвердило худшие опасения — вздулся лимфоузел. Семья обратилась к врачам, подозревая онкологию.

Тест оказался ВИЧ-положительным. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Оказалось, что увеличены сразу несколько лимфоузлов. И, чтобы исключить рак, Ане назначили биопсию. Но перед вмешательством нужно было сдать все анализы. За день до операции мама зашла в больницу за результатами.

«ВИЧ-положительные - женщины из стационара»

— Врач настойчиво просил сесть на стул, медсестра дала воды. Доктор произнес: «У вашего ребенка гепатит С. И еще ВИЧ». Операцию в онкоцентре, естественно, отменили. Сказали лечить вирус, и, если лимфоузлы все равно останутся увеличенными, тогда будут проверять на рак.

В Ростовском центре по борьбе со СПИДом подтвердили: заболевание уже на третьей стадии, иммунитет ребенка ослаблен.

— Нам сразу дали лекарства, и после трех месяцев терапии вирусная нагрузка стала нулевой. Иммунные клетки с момента обнаружения болезни поднялись с 940 до 1 024 единиц на миллилитр крови. Это хороший результат, но в идеале надо бы 1 200.

По словам мамы, палата, в которой лежал ее ребенок, была совсем не такой просторной как на фото, а, наоборот, очень тесной. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор провел проверку. На руки матери выдали копию акта. Для проведения обследования были выявлены 56 контактировавших с ребенком людей. Проверили семью, других пациентов, находившихся одновременно с девочкой стационаре, а также тех, кто лечился с ней в то же время в стоматологии.

— ВИЧ-положительными оказались две женщины из стационара, причем одну из них как раз подселили в палату к Ане, — кратко пересказала мама. - На тот момент она еще не знала, что больна. Уже через несколько дней после выписки дочери женщине сообщили, что у нее нашли вирус. В акте указано, что источником заражения Ани с большей вероятностью оказалась соседка по палате.

«Мечтает создать рок-группу»

Сейчас девочка принимает терапию от ВИЧ, ждет лекарства от гепатита С, потому что уже начались необратимые изменения в печени. Ребенок ходит в школу, занимается музыкой и мечтает создать рок-группу. Учеба немного просела: из-за бесконечных анализов, походов к врачам и следователям, а еще ежедневных головных болей.

Аня много пропустила, но намерена наверстать все с сентября. Несмотря на юный возраст, она уже все знает о своем диагнозе и не опускает руки.

Ребенка просили пересдать анализы. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

— Сразу показала дочери в интернете ужасные истории о ВИЧ-диссидентах, которые и сами не лечились, и не давали помочь их детям, доводя их до смерти, - говорит Екатерина. - После этого мой ребенок осознал раз и навсегда, что капризничать и отказываться от лечения не будет, и принимает все таблетки по будильнику. Аня понимает: диагноз с ней навсегда, но с этим можно жить. Она знает, что, если будет выполнять врачебные рекомендации, правильно питаться, заниматься спортом, то сможет стать мамой и родить здорового ребенка. Правда, пока нет-нет да и покупает тайком шоколадки, которые ей теперь нельзя.

«О диагнозе знают 17 человек»

По словам Екатерины их семью поддержал главврач Ростовского центра по борьбе со СПИДом Роман Поликарпов:

— Доктор вошел в наше положение, помог с подбором лекарств с минимальными побочными эффектами и организовал встречу с уполномоченной по правам ребенка в Ростовской области Тамарой Шевченко. После ее обращения правоохранительные органы дали ход уголовному делу. Также сориентировал нас при оформлении инвалидности и пособия. А еще у нас очень заботливая участковая медсестра в поликлинике. Она сама отслеживает график анализов, старается добыть бесплатные направления на обследования. И сейчас к нам отнеслись не формально, а по-человечески.

Специалисты Роспотребнадзора провели расследование. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Родные Ани боятся огласки, но показали нам свои документы. По их просьбе мы изменили имя и возраст ребенка. Мама решила хоть и безымянно, но рассказать об истории дочери.

— О диагнозе знают 17 человек — семья, врачи, руководство школы. Этого достаточно, ведь с нулевой вирусной нагрузкой при приеме лекарств дочь не заразна. Но я все равно не могу молчать. Ведь люди привыкли считать, что заболеть можно только при незащищенном половом контакте или из-за наркомании. Как показала жизнь, это далеко не все способы, и заразиться может даже невинный ребенок. Так что, когда через годы Анна встретит свою любовь, должна заранее будет предупредить мужчину, что у нее ВИЧ. Но она хотя бы сможет объяснить, что заражена не по своей вине. Чтобы в ответ ей не сказали: «Ты сама виновата».

КОНКРЕТНО

«При выполнении внутривенных инъекций»

Вот, что указано в акте регионального управления Роспотребнадзора:

— Эпидемиологический диагноз: острый очаг с единичным случаем заболевания вируса иммунодефицита человека и вируса гепатита С. Предположительно возможным источником инфекции явилась пациентка, у которой 26 июля 2024 года была впервые выявлена ВИЧ-инфекция. Механизм передачи инфекции — артифициальный — парентеральный (рукотворный при введении лекарства, минуя пищеварительный тракт — прим. ред.). Вероятный фактор передачи инфекции — руки медперсонала, медицинский инструментарий при проведении внутривенных инъекций с использованием периферического катетера и обработка его в один день и одним медработником.

В документе названа и предположительный источник заражения.

— Учитываются отрицательные результаты на ВИЧ-инфекцию у родственников, сотрудников инфекционного отделения и стоматологии, где ребенок проходил лечение, а также наличие источника инфекции — человека, находившегося в одной палате с заболевшим ребенком. При выполнении внутривенных инъекций через периферический катетер повторное использование одноразовых заглушек к нему могло привести к тому, что заглушки могли быть перепутаны. Анализ показывает, что нуклеотидные последовательности ВИЧ, полученные от ребенка и от взрослой пациентки имеют высокую близость, что свидетельствует о наличии эпидемиологической связи между этими пациентами.

ОФИЦИАЛЬНО

«Ребенку оказывается помощь»

В минздраве Ростовской области подтвердили, что выездная проверка в больнице уже проведена:

— В апреле текущего года министерством здравоохранения Ростовской области была проведена внеплановая выездная проверка больницы по случаю оказания медицинской помощи ребенку. В настоящее время по данному случаю правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия. Ребенку оказывается необходимая медицинская помощь и поддержка, — говорится в сообщении министерства.

Возбуждено уголовное дело

Ситуацию прокомментировали и в Главном управлении МВД по Ростовской области:

— Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 122 УК РФ «Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сказал начальник отдела информации и общественных связей Владимир Юрченко.

По делу проводится расследование. Причастность кого-либо к случившемуся и возможную вину определит только суд.

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