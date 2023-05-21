«Получить таблетки легко, а любовь - сложно»: ростовчанин с ВИЧ рассказал, как случайно узнал и живет с болезнью девять лет

Периодически в Ростове проходят акции по экспресс-тестированию на ВИЧ. Фото: Дмитрий Кутепов

Все мы слышали о страшной болезни ВИЧ. Слышали, что она где-то есть. Но мало кто задумывается о том, что она может коснуться конкретно его. При этом за день мы можем на улице встретить нескольких больных.

Во Всемирный день памяти жертв СПИДа, который отмечается 21 мая, поговорили с 35-летним жителем Ростовской области, который уже девять лет болен ВИЧ. Ростовчанин анонимно, но откровенно поделился с читателями «КП — Ростов-на-Дону» своей историей: как узнал о страшном диагнозе, как принял его и с какими стереотипами в обществе ему приходится сталкиваться.

ПЕРЕБОЛЕЛ ПЯТЬ РАЗ ЗА ЗИМУ

— Я никогда раньше особо не болел. Если и была простуда, то проходила быстро. А тут за зиму пять раз прям серьезно заболел, — рассказывает Сергей (имя изменено — прим. ред.). — При этом еще и уставал на работе. Из-за этого приходилось брать по два выходных, чтобы отоспаться. Тогда это все мне казалось ерундой: списывал на переработку и недосып.

Но в один из походов в поликлинику терапевт с серьезным лицом тихонько мне сказала: «Вы пойдите и сдайте анализы на ВИЧ на всякий случай». Тогда из симптомов были кожный герпес, увеличенные лимфоузлы и повышенная температура, Еще врач сказала, что у меня очень мало тромбоцитов. Я пошел в частную клинику и сдал кровь на анализ, где первый тест дал положительный результат...

Первые мысли были, что это неправда, ошибка. Голова шла кругом. Знакомая успокаивала: говорила, что может быть действительно ошибка, что иммунитет ослаб из-за коронавируса. Я трижды пересдал анализы в надежде на отрицательный результат, но они все подтвердили первоначальный диагноз. Позже врачи ошарашили, что я болею уже лет семь. А узнал об этом в декабре 2021 года...

«БЫВШАЯ И САМА НЕ ЗНАЛА»

— Как оказалось, заразился я от девушки, с которой мы прожили четыре года, - делится собеседник. - Уверен: она не знала, что тоже болеет. Помню, когда мы только начали встречаться, примерно через пол года или год она начала терять в весе. Врачи сказали, что у нее тогда уже была вторая стадия ВИЧ. Сейчас, наверное, уже СПИД. Пытался на нее выйти, чтобы сказать ей, но не получилось. Слышал, что живет с парнем. Скорее всего, и его тоже заразила. Врачам сообщил ее данные, но не знаю, сообщили ли ей о болезни.

Когда ростовчанин узнал о болезни, то рассказал об этом только своей маме и близким друзьям.

- Всем остальным стыдно говорить, - признается он. - Не знал тогда, что есть терапия. Думал, что можно ставить точку на своей жизни, так сказать. Начались панические атаки: становилось плохо на ровном месте. Иду, например, на работу и сам себе говорю: «Все, мне конец!». А дальше - сажусь на лавочку и чуть ли не теряю сознание.

«ЕСЛИ НЕ ЗАБИВАТЬ НА СЕБЯ, ТО ВСЕ БУДЕТ НОРМАЛЬНО»

- Когда первый шок прошел, стал искать информацию: как лечиться, что вообще можно делать при этом диагнозе, - вспоминает парень. - Оказалось, что в гроб можно не ложиться. В принципе, для тех, кто болеет, жизнь особо не меняется. Но при этом надо намного внимательнее следить за здоровьем и питанием. Если не забивать на себя, то все будет нормально.

Сейчас мне болезнь в повседневной жизни вообще никак не мешает. Вот будто ее вообще нет — я ее не ощущаю. К примеру, посмотришь на мою знакомую с первой группой инвалидности - у нее гепатит С и ВИЧ, ближе по стадии к СПИДу - и никогда не скажешь, что она чем-то там болеет: красивая, здоровая на вид девушка, только анализы покажут болезнь. Потому и проверяться надо всем - береженого, как говорится...

Что касается реакции общества на мою болезнь, то лишь раз я столкнулся с со странной, на мой взгляд, реакцией. Сказал о диагнозе работнице скорой помощи, которая приехала ко мне на вызов — по закону я обязан сообщать о болезни любым медработникам. Она сразу же начала нервно обрабатывать руки спиртом. Выглядело это неприятно и глупо.

«ГДЕ ТАКУЮ НАЙТИ»

— Когда я принимаю терапию, ВИЧ особо не влияет на жизнь, - продолжает Сергей. - Причем таблетки получать абсолютно не сложно. Спид-центр сразу ставит человека на карандаш и выдает лекарства. Можно лечь в больницу, но мне этого не потребовалось. Наверное, потому, что у меня организм сильный. При этом, как правило, медики вообще не идут на контакт, не обсуждают со мной болезнь, пока сам с ними не заговорю. Просто дают таблетки и говорят, какие анализы нужно сдать.

Если с таблетками все просто, то с личной жизнью — нет. Я понимаю, что в организме — ноль процентов вирусной нагрузки, это значит, что я не заразен. Но кому-то сказать, что я болею, стыдно, потому что люди боятся этой болезни. Если человек все узнает о болезни, не будет ее бояться. Но интересуются только те, кого этот диагноз коснулся. Думал, познакомиться с такой же больной как я. Но как? Я не знаю, где такую найти...

СПРАВКА «КП»

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) — это вирус, который атакует иммунную систему человека. Это приводит к ослаблению защиты организма от других инфекций и заболеваний. В конечном итоге, ВИЧ может вызвать синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), что является тяжелым и опасным заболеванием. ВИЧ передается через сексуальный контакт, контакт с инфицированной кровью (например, при использовании некачественных игл) и от матери к ребенку во время беременности, родов или кормления грудью.

Существует лечение ВИЧ, но до сих пор нет лекарства, которое бы полностью избавляло от вируса. Однако, при правильном лечении и уходе люди, живущие с ВИЧ, могут жить долго и качественно, не развивая СПИДа.

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