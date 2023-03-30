В Ростовской области запущен проект «Помощь+» для женщин с ВИЧ. Фото:donland.ru Фото: Фото из соцсетей

В Ростовской области запущен проект «Помощь+», ориентированный на повышение качества жизни женщин, живущих с ВИЧ, сообщается на сайте правительства региона.

В 2023 году помощь окажут не менее 500 людям.

В рамках проекта женщины смогут получить консультацию у медицинского психолога, юриста, группы поддержки, а также медико-социальное сопровождение.

В случае сложной жизненной ситуации будет предоставлен бесплатный проезд в «Центр-СПИД» из удаленных муниципалитетов региона или оказана помощь в доставке антиретровирусной терапии.

Беременным и женщинам с детьми от 0 до 10 лет окажут материальную поддержку в виде «родовых наборов», дополнительной смеси для кормления детей, подгузников, сертификатов на покупку детских товаров.

Записаться на консультацию и узнать о возможности получения материальной помощи можно по телефону 8(863)279-43-11 или на сайте.

В прошлом году в список территорий с самым высоким уровнем ВИЧ-инфекции попали Азов, Батайск, Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты, Азовский, Аксайский, Белокалитвинский, Неклиновский, Красносулинский и Октябрьский районы.

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