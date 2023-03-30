В Ростове прогнозируют похолодание и мокрый снег 30 марта

В Ростове прогнозируют похолодание и мокрый снег. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В четверг, 30 марта, в Ростове прогнозируют пасмурную погоду с мокрым снегом, передает Росгидрометцентр.

Днем столбики термометров поднимутся до отметок в +2-4 градуса. Северо-западный и западный ветер разовьет скорость до 6-11 метров в секунду с порывами до 12-14 метров в секунду.

В течение дня синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. В первой половине дня возможно налипание снега на проводах и деревьях.

Напомним, в Ростове с 29 по 31 марта объявлено штормовое предупреждение. Водителей и пешеходов предупреждают о гололедице. Также спасатели информируют о возможных перехлестах проводов, обрывах ЛЭП, падении деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Дончан просят держаться дальше от легких построек, мачт, рекламных щитов и высоких деревьев, а также не парковать автомобили под деревьями и слабо укрепленными конструкциями.

Ранее начальник ростовского гидрометцентра Елена Назарова предупредила, что в последнюю неделю марта в регион вернется зима со снегом и морозом. В ночь на 29 марта в Ростове ожидается холодный атмосферный фронт с осадками, а температура воздуха понизится до четырех градусов ниже нуля.

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