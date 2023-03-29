В Ростове на ближайшие три дня объявили штормовое предупреждение. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 29 по 31 марта в Ростове прогнозируют ухудшение погоды, сообщили в управлении ГО и ЧС города.

29 марта ожидается дождь, местами с грозой, в отдельных районах сильный дождь, ветер с порывами до 18 м/с.

30-31 марта синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. 30 марта возможны сильные осадки и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Водителей и пешеходов предупреждают о гололедице. Порывы ветра будут достигать 20 м/с. Столбики термометров поднимутся до отметок в +4-9 градусов.

Спасатели предупреждают о возможных перехлестах проводов, обрывах ЛЭП, падении деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций.

Дончан просят держаться дальше от легких построек, мачт, рекламных щитов и высоких деревьев, а также не парковать автомобили под деревьями и слабо укрепленными конструкциями.

В экстренных ситуациях необходимо звонить «112».

Ранее начальник ростовского гидрометцентра Елена Назарова предупредила, что в последнюю неделю марта в регион вернется зима со снегом и морозом. В ночь на 29 марта в Ростове ожидается холодный атмосферный фронт с осадками, а температура воздуха понизится до четырех градусов ниже нуля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области МЧС и синоптики предупредили жителей о резком ухудшении погоды

Порывы ветра местами будут достигать до 14 метров в секунду (подробности)