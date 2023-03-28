В Ростовской области МЧС и синоптики предупредили жителей о резком ухудшении погоды

Порывы ветра будут достигать до 14 метров в секунду Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области жителей предупредили о резком ухудшении погоды. Об этом сообщили на сайте ГУ МЧС по региону 28 марта.

По прогнозам синоптиков, 29 марта в регионе преимущественно будет облачная погода с прояснениями. В большинстве районов области ожидается умеренный дождь, а ночью местами ливни и гроза. Автомобилистов также предупредили о сильном тумане. Порывы юго-восточного ветра достигнут до 11 метров в секунду, а местами до 14.

Температура воздуха составит до +11 градусов. При прояснениях столбики термометров достигнут +2 градусов ночью, а днем до +14.

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(Подробности)