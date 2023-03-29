Коммунальщиков Ростова перевели в режим повышенной готовности из-за прогноза погоды

Коммунальные службы должны оперативно реагировать на изменение погоды Фото: Антон ПИКУС

В Ростове-на-Дону из-за прогноза об ухудшении погоды коммунальные службы города перевели в режим повышенной готовности. Об этом 29 марта в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Поручил оперативно реагировать на изменение погоды и в случае необходимости незамедлительно проводить противогололедную обработку, - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации также попросил ростовчан и гостей города придерживаться всех мер предосторожности в непогоду.

Напомним, по данным синоптиков, ночью и утром 30-31 марта, а также 1 и 2 апреля ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от -1 до -4 градусов. Также в указанный период могут пройти дожди и мокрый снег.

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