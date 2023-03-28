В Ростовской области ожидаются заморозки, объявлено штормовое предупреждение

В воздухе и на поверхности почвы прогнозируют до -4 градусов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростовской области ночью и утром 30-31 марта, а также 1 и 2 апреля прогнозируют заморозки. Из-за этого в регионе объявили штормовое предупреждение, информирует пресс-служба донского управления МЧС.

- Местами по южной половине Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от -1 до -4 градусов, - говорится в сообщении ведомства.

Добавим, ранее о сильных дождях и мокром снеге в регионе предупредили синоптики Гидрометцентра. Немного потеплеет только в первые дни апреля: в этот период днем прогнозируют до +11 до +16 градусов, по ночам - до +6-9, местами - до +1-3 градусов.

Жителям Дона напоминают: в случае любых чрезвычайных ситуаций нужно звонить по номерам: с мобильного - «101», «112», со стационарного - «01».

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