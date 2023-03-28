Резкое похолодание и мокрый снег из-за циклона прогнозируют в Ростовской области

Ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области, а также в ряде других регионов юга России ожидается циклон, который принесет сильные дожди и мокрый снег. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

- Ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья. Температурный фон 28 марта превысит климатическую норму на 4-8 градусов, а уже 30 марта в западной части юга страны отрицательная аномалия составит от -1 до -4 градусов, - отметили синоптики.

Добавим, судя по таблице температур, погода немного улучшится уже на выходных, с первых дней апреля. С 1 по 3 число днем прогнозируют от +11 до +16 градусов, по ночам на юге региона около +6-9, на севере - в районе +1-3 градусов.

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