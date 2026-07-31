Пересчет пенсии, льготы без документов и налоги на Госуслугах: Что изменится в Ростовской области с 1 августа 2026

Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП
Ряд законодательных перемен ждет жителей Дона в августе. Они затронут кошельки работающих пенсионеров, самозанятых, многодетные семьи и даже тех, кто планирует поездки за границу. Рассказываем, что изменится в Ростовской области с 1 августа 2026.
С 1 августа все россияне с подтвержденной учетной записью на портале госуслуг будут автоматически получать уведомления по налогам на недвижимость, транспорт, землю и НДФЛ. Раньше для этого требовалось отдельное заявление.
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Новшество не затронет тех, кто уже отказался от получения документов от ФНС через портал. Им продолжат направлять уведомления по почте заказным письмом или в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Также сохраняется право получить их под расписку в МФЦ или любой налоговой инспекции.
В августе Социальный фонд начнет первые выплаты по больничным листам для самозанятых — участников эксперимента по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности. Их получат те, кто вступил в программу в январе 2026 года, внес первый взнос в феврале и закрыл больничный в августе.
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
— Выплаты положены спустя полгода после внесения годового взноса либо непрерывного перечисления ежемесячных платежей, — объясняют в Соцфонде. — О том, что возникло право на пособие, СФР уведомит через Госуслуги.
Эксперимент распространяется только на пособия по болезни и не касается выплат по беременности и родам или уходу за детьми до полутора лет.
Также с 1 августа прибавку получат пенсионеры, которые в 2025 году продолжали официально работать и за которых работодатели перечисляли страховые взносы. Перерасчет проведут автоматически, без заявлений.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
— Размер прибавки у каждого будет индивидуальным. Максимально можно получить три пенсионных балла, что в денежном выражении составляет 470,28 рубля, даже если за прошлый год накоплено больше. В Ростовской области корректировка затронет 246 тысяч человек. Средняя прибавка в регионе составит 295 рублей, — предупреждают в региональном отделении СФР.
В новом размере пенсии дончане получат согласно установленному графику: через банки средства перечисляют не позднее 10, 16 и 23 числа месяца. Из-за выходных даты сдвинутся на 10, 14 и 21 августа.
С 1 августа по 31 марта 2027 года в трех регионах — Башкортостане, Ростовской и Тюменской областях — пройдет эксперимент по автоматическому предоставлению льгот по карте «Мир». Многодетные, пенсионеры, люди с инвалидностью и студенты смогут получать скидки при оплате проезда в городском и пригородном транспорте, а также при посещении учреждений культуры, аптек и продуктовых магазинов.
Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП
Для этого нужно зарегистрировать на Госуслугах свою карту «Мир» от любого банка. Информация о доступных мерах поддержки автоматически подтянется из государственных систем.
Кроме того, с 1 августа Социальный фонд автоматически увеличит накопительные пенсии россиян на 17,3% по итогам инвестирования за 2025 год. Средняя выплата вырастет с 1600 до 1876 рублей в месяц. Перерасчет коснется около 136 тысяч человек, которым накопительная пенсия уже назначена.
На 19,3% повысят выплаты участникам программы софинансирования пенсионных накоплений, родителям, направившим маткапитал на пенсию, и тем, кто делал накопления самостоятельно.
Еще с 1 августа при досрочном отказе от договора ОСАГО страховые компании будут обязаны возвращать страховую премию. Из нее вычтут расходы на ведение дела, отчисления в резервные фонды и текущие компенсационные выплаты. Условие: на момент отказа договор еще не должен был начать действовать. Напомним, раньше компании не возвращали стоимость полиса независимо от сроков.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Еще перед началом последнего месяца лета, с 26 июля, значительно повысились пошлины для иностранцев за некоторые действия, связанные с приобретением гражданства, пребыванием в России, а также въездом и выездом. Новые размеры следующее:
— виза для въезда — 2000 рублей (ранее 1200);
— приглашение на въезд — 8000 (ранее 960);
— вид на жительство — 30 000 (ранее 6000);
— разрешение на временное проживание — 15 000 (ранее 1920);
— приём в гражданство РФ — 50 000 (ранее 4200);
— за привлечение иностранных работников — 15 000 за каждого сотрудника.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Появились и новые пошлины: 5000 рублей за выдачу разрешения на временное проживание в связи с утратой или заменой документа, 6000 — за замену вида на жительство. Однако участники программы по переселению от уплаты освобождены.
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