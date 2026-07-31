Пересчет пенсии, льготы без документов и налоги на Госуслугах: Что изменится в Ростовской области с 1 августа 2026

Рассказываем о нововведениях августа для жителей Дона. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

Ряд законодательных перемен ждет жителей Дона в августе. Они затронут кошельки работающих пенсионеров, самозанятых, многодетные семьи и даже тех, кто планирует поездки за границу. Рассказываем, что изменится в Ростовской области с 1 августа 2026.

Налоговые уведомления

С 1 августа все россияне с подтвержденной учетной записью на портале госуслуг будут автоматически получать уведомления по налогам на недвижимость, транспорт, землю и НДФЛ. Раньше для этого требовалось отдельное заявление.

С 1 августа все россияне с подтвержденной учетной записью на портале госуслуг будут автоматически получать уведомления по налогам. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Новшество не затронет тех, кто уже отказался от получения документов от ФНС через портал. Им продолжат направлять уведомления по почте заказным письмом или в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Также сохраняется право получить их под расписку в МФЦ или любой налоговой инспекции.

Больничные для самозанятых

В августе Социальный фонд начнет первые выплаты по больничным листам для самозанятых — участников эксперимента по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности. Их получат те, кто вступил в программу в январе 2026 года, внес первый взнос в феврале и закрыл больничный в августе.

В августе Социальный фонд начнет первые выплаты по больничным листам для самозанятых. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

— Выплаты положены спустя полгода после внесения годового взноса либо непрерывного перечисления ежемесячных платежей, — объясняют в Соцфонде. — О том, что возникло право на пособие, СФР уведомит через Госуслуги.

Эксперимент распространяется только на пособия по болезни и не касается выплат по беременности и родам или уходу за детьми до полутора лет.

Пересчет пенсий

Также с 1 августа прибавку получат пенсионеры, которые в 2025 году продолжали официально работать и за которых работодатели перечисляли страховые взносы. Перерасчет проведут автоматически, без заявлений.

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

— Размер прибавки у каждого будет индивидуальным. Максимально можно получить три пенсионных балла, что в денежном выражении составляет 470,28 рубля, даже если за прошлый год накоплено больше. В Ростовской области корректировка затронет 246 тысяч человек. Средняя прибавка в регионе составит 295 рублей, — предупреждают в региональном отделении СФР.

В новом размере пенсии дончане получат согласно установленному графику: через банки средства перечисляют не позднее 10, 16 и 23 числа месяца. Из-за выходных даты сдвинутся на 10, 14 и 21 августа.

Льготы без документов

С 1 августа по 31 марта 2027 года в трех регионах — Башкортостане, Ростовской и Тюменской областях — пройдет эксперимент по автоматическому предоставлению льгот по карте «Мир». Многодетные, пенсионеры, люди с инвалидностью и студенты смогут получать скидки при оплате проезда в городском и пригородном транспорте, а также при посещении учреждений культуры, аптек и продуктовых магазинов.

В регионе пройдет эксперимент по автоматическому предоставлению льгот по карте «Мир». Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Для этого нужно зарегистрировать на Госуслугах свою карту «Мир» от любого банка. Информация о доступных мерах поддержки автоматически подтянется из государственных систем.

Накопительные пенсии вырастут

Кроме того, с 1 августа Социальный фонд автоматически увеличит накопительные пенсии россиян на 17,3% по итогам инвестирования за 2025 год. Средняя выплата вырастет с 1600 до 1876 рублей в месяц. Перерасчет коснется около 136 тысяч человек, которым накопительная пенсия уже назначена.

На 19,3% повысят выплаты участникам программы софинансирования пенсионных накоплений, родителям, направившим маткапитал на пенсию, и тем, кто делал накопления самостоятельно.

Когда за ОСАГО вернут деньги

Еще с 1 августа при досрочном отказе от договора ОСАГО страховые компании будут обязаны возвращать страховую премию. Из нее вычтут расходы на ведение дела, отчисления в резервные фонды и текущие компенсационные выплаты. Условие: на момент отказа договор еще не должен был начать действовать. Напомним, раньше компании не возвращали стоимость полиса независимо от сроков.

При досрочном отказе от договора ОСАГО страховые компании будут обязаны возвращать страховую премию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Госпошлины для иностранцев

Еще перед началом последнего месяца лета, с 26 июля, значительно повысились пошлины для иностранцев за некоторые действия, связанные с приобретением гражданства, пребыванием в России, а также въездом и выездом. Новые размеры следующее:

— виза для въезда — 2000 рублей (ранее 1200);

— приглашение на въезд — 8000 (ранее 960);

— вид на жительство — 30 000 (ранее 6000);

— разрешение на временное проживание — 15 000 (ранее 1920);

— приём в гражданство РФ — 50 000 (ранее 4200);

— за привлечение иностранных работников — 15 000 за каждого сотрудника.

При досрочном отказе от договора ОСАГО страховые компании будут обязаны возвращать страховую премию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Появились и новые пошлины: 5000 рублей за выдачу разрешения на временное проживание в связи с утратой или заменой документа, 6000 — за замену вида на жительство. Однако участники программы по переселению от уплаты освобождены.

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