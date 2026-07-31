«Как всегда получилось эмоционально»: Что произошло после матча между «Ростовом» и «Родиной» во втором туре РПЛ 31 июля

Донская команда провела матч на выезде. Фото: сайт ФК «Ростов»

31 июля в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги футболисты ФК «Ростов» на выезде сразились с ФК «Родина» (Москва). Матч прошел на стадионе «Арена Химки». Счет - 2:4 (1:1) в пользу гостей.

Матч прошел на стадионе «Арена Химки». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как прошла встреча ФК «Родина» (Москва) - ФК «Ростов»

В первом тайме счет на 4-й минуте открыл Икер Позо (ФК «Родина»). На 16-й минуте пенальти оформил Иван Комаров (ФК «Ростов»). Желтую карточку получил игрок московской команды Илья Дятлов. Футболисты ушли на перерыв при счете 1:1.

Второй тайм начался с желтых карточек. Предупреждения получили Руслан Фищенко (ФК «Родина») и Константин Кучаев (ФК «Ростов»).

На 52-й минуте Митья Крижан забил мяч в ворота своей команды, а на 56-й минуте еще один гол в пользу ФК «Ростов» реализовал Андрей Лангович. На 74-й минуте мяч попал в ворота ФК «Ростов». На 90-й минуте ответный гол забил Даниил Шанталий.

В дополнительное время медицинская помощь потребовалась Сергею Волкову (ФК «Родина»), также пострадал Олакунле Олусегун (ФК «Ростов»).

Что сказал лучший игрок матча ФК «Родина» (Москва) - ФК «Ростов»

Игрок ФК «Ростов» Андрей Лангович, которого признали лучшим игроком встречи 2 го тура РПЛ, прокомментировал игру в эфире «Матч ТВ».

- У нас матч, как всегда, эмоциональный получился. Игра в первом тайме складывалась полностью для нас положительным образом. Как, например, было в первом туре с «Оренбургом». И по своей же глупости мы просто берем, пропускаем голы и сами же на валидоле заканчиваем этот матч. Хорошо, что мы забили четвертый гол и закончили более менее уверенно, - сказал Андрей Лангович.

Болельщики донской команды радуются победе. Фото: сайт ФК «Ростов»

Что сказали болельщики после матча ФК «Родина» (Москва) - ФК «Ростов»

Болельщики донской команды радуются победе. Комментарии самые, футболистов попросили показывать такую же игру во всех остальных матчах.

- Оказывается, могут и забивать красиво.

- Играли!!!

- Такой футбол, как в сегодняшнем матче ФК «Ростов» должен показывать в каждом. Верим в вас, ребята.

Матч между ФК «Ростов» и ЦСКА перенесли

Ранее стало известно, что матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги между ФК «Ростов» и ЦСКА перенесли в Москву из-за ремонта стадиона в донской столице. Об сообщили сообщили на сайте РПЛ.

- Изменена очередность проведения матчей в связи с повреждением инфраструктуры стадиона «Ростов Арена», вызванным стихийным бедствием. Решение принято по согласованию с президентом РПЛ и в соответствии с приказом президента РФС, - указано в сообщении.

Встречу 3-го тура проведут в Москве 8 августа, начало в 20:30 по мск. В 18-м туре команды сыграют в Ростове-на-Дону. Дату и время ответной встречи уточнят позже.

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