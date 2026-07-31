Первый гол в матче между ФК «Родина» (Москва) и ФК «Ростов» оформили хозяева

Матч проходит на стадионе «Арена Химки». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первый гол в матче между ФК «Родина» (Москва) и ФК «Ростов» забили хозяева. На 4-й минуте мяч в ворота отправил Икер Позо.

Напомним, команды встретились в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток прозвучал в 20 часов по московскому времени.

В эти минуты игра продолжается.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Матч ФК «Ростов» - ЦСКА перенесли в Москву из-за ремонта стадиона после стихии

Матч 3-го тура РПЛ перенесли из-за последствий шторма в Ростове (подробности)