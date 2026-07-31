Первый гол в матче между ФК «Родина» (Москва) и ФК «Ростов» оформили хозяева

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Первый гол в матче между ФК «Родина» (Москва) и ФК «Ростов» забили хозяева. На 4-й минуте мяч в ворота отправил Икер Позо.
Напомним, команды встретились в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток прозвучал в 20 часов по московскому времени.
В эти минуты игра продолжается.
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