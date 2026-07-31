Матч ФК «Ростов» - ЦСКА перенесли в Москву из-за ремонта стадиона после стихии

Встречу 3-го тура проведут в Москве 8 августа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги между ФК «Ростов» и ЦСКА перенесли в Москву из-за ремонта стадиона. Об этом говорится на сайте РПЛ.

- Изменена очередность проведения матчей в связи с повреждением инфраструктуры стадиона «Ростов Арена», вызванным стихийным бедствием. Решение принято по согласованию с президентом РПЛ и в соответствии с приказом президента РФС, - указано в сообщении.

Встречу 3-го тура проведут в Москве 8 августа, начало в 20:30 по мск. В 18-м туре команды сыграют в Ростове-на-Дону. Дату и время ответной встречи уточнят позже.

Напомним, 25 июля Ростовскую область накрыли ураганный ветер и грозовые ливни. В разных территориях региона произошли отключения электричества и воды. Оказались повреждены здания и машины. Всего по области пострадали 59 человек, есть погибшие.

В Ростове-на-Дону штормовой ветер оборвал провода, повалил большое количество деревьев и огромную металлическую конструкцию в виде названия города.

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