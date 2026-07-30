Ветер на гребном канале Ростова повалил деревья и конструкцию с названием города

Штормовой ветер вырвал деревья с корнем. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На территории гребного канала «Дон» в Ростове-на-Дону провели субботник после шторма, прошедшего 25 июля. В уборке участвовали воспитанники спортшколы, а также сотрудники городской и районной администраций.

- Ветер был такой силы, что вырвал с корнем около 30 деревьев и повалил огромную металлическую конструкцию в виде названия города «Ростов-на-Дону», - рассказал в соцсетях глава донской столицы Александр Скрябин.

По словам главы города, объем работ после непогоды оказался настолько большим, что порядок наводят уже несколько дней. В частности, также планируется большой субботник на улице Левобережной в Кировском районе Ростова-на-Дону. Помощь готовы оказать базы отдыха и заведения общепита.

- В целом на сегодняшний день в Ростове распилили и вывезли с общегородских территорий 526 деревьев. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. С субботы свет вернули в дома 170 тысяч ростовчан, - добавил Александр Скрябин.

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