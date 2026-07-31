Военные и предприниматели подключились к устранению последствий шторма в Ростове

В Ростове убрали уже почти 550 поваленных стихией деревьев. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ростов-на-Дону продолжают убирать после урагана, прошедшего 25 июля. Проводятся субботники. Ранее работы организовали на территории гребного канала «Дон». Сегодня, 31 июля, наводят порядок на улице Левобережной. Об этом рассказал глава города Александр Скрябин.

- На Левобережной ветер повалил много деревьев, обломал много веток. Все это необходимо распилить и вывезти. На выручку пришли и владельцы заведений общепита, туристических комплексов, представители религиозных организаций, военнослужащие ЮВО, сотрудники Росгвардии, - написал в соцсетях Александр Скрябин.

Задействовали коммунальные службы, спасателей, волонтеров. Также в субботнике приняли участие первый заместитель главы администрации города Тарас Дядьков, глава района Александр Полтавцев и сотрудники районного управления ЖКХ.

По словам главы города, на сегодняшний день в Ростове убрали уже почти 550 поваленных стихией деревьев.

Кроме того, энергетики отчитались, что практически полностью восстановили электроснабжение в Советском, Железнодорожном, Кировском и Ленинском районах. Подключить осталось 400 домов. Работают 30 бригад на 28 спецмашинах.

Отдельно сотрудники МКП «Ростгорсвет» устранили 258 из 300 обрывов на сетях наружного освещения. В работе находятся 42 повреждения.

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