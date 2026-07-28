Два человека погибли во время проведения работ электрооборудованием. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Ростовской области сообщили о двух погибших после урагана, накрывшего регион 25 июля. Информацию, озвученную на заседании оперативного штаба, опубликовали на сайте донского правительства.

- Всего от стихии пострадали 59 человек, 12 в настоящее время остаются в больницах. К сожалению, еще два человека погибли из-за того, что проводили работы с электрооборудованием, которые им не следовало выполнять, - говорится в сообщении властей.

Напомним, ранее сообщалось об одном погибшем во время стихии в Ростове-на-Дону. Также в донской столице во время непогоды пострадали 28 человек.

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