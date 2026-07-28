В Ростове убрали 452 упавших дерева, к электричеству подключили еще тысячу домов

Специалисты МКП «Ростгорсвет» устранили 158 повреждений на линиях наружного освещения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

452 дерева, упавших во время стихии, убрали с улиц Ростова-на-Дону. Также продолжают работу энергетики. Информацию по состоянию на утро 28 июля сообщил глава города Александр Скрябин.

Подачу электричества восстановили для более 110 тысяч жителей города, подключили еще тысячу домов.

Кроме того, специалисты МКП «Ростгорсвет» устранили 158 повреждений на линиях наружного освещения. Восстановительные работы потребовались на Пушкинской, Королева и Буденновском. На данный момент масштабный ремонт ведется на проспекте Шолохова.

Всего, по информации Александра Скрябина, во время непогоды произошло более чем 300 обрывов на воздушных сетях. Напомним, ураган обрушился на город 25 июля. Пострадали 28 человек, один человек погиб. Повреждения получили 16 школ, 14 детсадов и 50 машин.

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