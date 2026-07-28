Во время урагана в Ростовской области пострадали крыши 110 домов

В Ростовской область продолжают оценивать причиненный ураганом ущерб. Фото: канал МАХ Юрия Слюсаря

В муниципалитетах Ростовской области во время урагана были повреждены крыши в 110 многоквартирных домах, из них семь - в Ростове. Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь.

Напомним, непогода разыгралась в Ростовской области 25 июля. Порывы ветра срывали крыши с домов, валили деревья и конструкции, сильные осадки затапливали улицы. Из-за «урагана века» в Ростове произошли массовые отключения электричества.

По словам главы региона, ремонтные работы на объектах электроснабжения продолжаются. По данным на 27 июля оно восстановлено у 70% потребителей, которые столкнулись с отключением.

- Частичные ограничения пока действуют в Ростове, Азове, Батайске, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, а также в восьми районах области.

Кроме того, коммунальные бригады ликвидируют другие последствия природного катаклизма, в частности, распиливают и убирают поваленные ветром деревья. А власти продолжают оценивать причиненный ураганом ущерб.

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