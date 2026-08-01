Шесть небесных тел выстроятся в ряд: Где и когда наблюдать парад планет в Ростовской области в августе 2026

Последний месяц лета традиционно радует наблюдателей звездного неба в Ростовской области. И этот год не должен стать исключением. Считается, что это лучшее время для любителей астрономии. Какие сюрпризы приготовило небо в августе 2026, «КП — Ростов-на-Дону» рассказал заведующий астрономической обсерваторией парка имени Максима Горького донской столицы Николай Демин.
Откроет череду небесных событий 2 августа одна из самых труднодоступных для наблюдений планета Солнечной системы. Меркурий, который обычно трудно различить в лучах нашего желтого карлика, удалится от светила на утреннем небе. Для жителей области это лучший шанс увидеть планету без сложной техники. Угловое расстояние составит чуть меньше 20 градусов, и Меркурий покажется на фоне рассветных сумерек.
Искать его нужно ранним утром в созвездии Близнецов. Невооруженный глаз легко заметит яркую точку, а простой любительский телескоп раскроет куда более эффектное зрелище — тонкий серп планеты. Окно для наблюдений будет открыто примерно полтора часа, так что любителям поспать придется сделать над собой усилие.
Спустя десять дней, 12 августа, небо устроит настоящий торжественный парад. В один ряд выстроятся сразу шесть планет: Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.
Первая четверка — легкая добыча для наблюдателя. Они сияют очень ярко и уверенно выделяются на небосводе. Чего не скажешь о далеких Уране и Нептуне. Чтобы их отыскать, придется вооружиться хотя бы биноклем, так как блеск ледяных гигантов невелик, а утреннее небо уже начинает светлеть.
Главное препятствие — ландшафт. Меркурий в это время будет буквально стелиться над горизонтом. Увидеть его из городской застройки практически нереально. Николай Демин советует заранее выехать на открытую местность с идеально чистым северо-восточным направлением, иначе самая близкая к Солнцу планета спрячется за крышами и деревьями.
Ночь с 12 на 13 августа — время главного звездопада года. Метеорный поток Персеиды достигнет пика своей активности. Хотя в истории случались колебания от скромных 30 до фантастических 500 метеоров в час, обычно происходит 80–100 вспышек ежечасно.
Особенность Персеид в их доступности и продолжительности. Поток активен с 17 июля по 24 августа. Поэтому загадывать желания на падающие звезды можно практически весь август.
— Персеиды являются самым известным метеорным потоком, хотя и не самым ярким и активным. Декабрьские Геминиды еще активнее, но холодная сырая дождливая погода, характерная для декабря на юге России, как правило, не способствует проведению астрономических наблюдений, — говорит Николай Демин.
15 августа эстафету примет красавица Венера — ярчайшая планета Солнечной системы, которая окажется в точке своего максимального вечернего удаления от звезды. Планета разгорится до внушительной -4,3 звездной величины, украсив собой вечернее небо в юго-западной части горизонта. Местом ее дислокации станет созвездие Девы.
Если направить на нее телескоп, глазу откроется идеальная картина: ровно половина освещенного диска.
Закрывать программу августа должно частное лунное затмение 28 числа. Однако здесь звездное небо над Ростовской областью решило поставить не точку, а многоточие. Полную картину явления увидят лишь те, кто будет в Антарктиде, обеих Америках и Западной Африке.
До донских наблюдателей долетят лишь отголоски полутеневых фаз. Они стартуют в 04:24 и продлятся считанные минуты — примерно до 04:50, пока Луна не скроется за горизонтом. Учитывая крайне низкое положение спутника и малозаметность самой полутени, Николай Демин реалистично оценивает шансы. По его мнению, разглядеть что-либо жителям области, скорее всего, не удастся.
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