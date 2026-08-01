Шесть небесных тел выстроятся в ряд: Где и когда наблюдать парад планет в Ростовской области в августе 2026

Август считается самым лучшим месяцем для наблюдения за звездами. Фото: Николай Демин.

Последний месяц лета традиционно радует наблюдателей звездного неба в Ростовской области. И этот год не должен стать исключением. Считается, что это лучшее время для любителей астрономии. Какие сюрпризы приготовило небо в августе 2026, «КП — Ростов-на-Дону» рассказал заведующий астрономической обсерваторией парка имени Максима Горького донской столицы Николай Демин.

Утреннее свидание с неуловимым Меркурием

Откроет череду небесных событий 2 августа одна из самых труднодоступных для наблюдений планета Солнечной системы. Меркурий, который обычно трудно различить в лучах нашего желтого карлика, удалится от светила на утреннем небе. Для жителей области это лучший шанс увидеть планету без сложной техники. Угловое расстояние составит чуть меньше 20 градусов, и Меркурий покажется на фоне рассветных сумерек.

наблюдать звезды лучше всего подальше от городов. Фото: Николай Демин.

Искать его нужно ранним утром в созвездии Близнецов. Невооруженный глаз легко заметит яркую точку, а простой любительский телескоп раскроет куда более эффектное зрелище — тонкий серп планеты. Окно для наблюдений будет открыто примерно полтора часа, так что любителям поспать придется сделать над собой усилие.

Великое построение на заре

Спустя десять дней, 12 августа, небо устроит настоящий торжественный парад. В один ряд выстроятся сразу шесть планет: Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Первая четверка — легкая добыча для наблюдателя. Они сияют очень ярко и уверенно выделяются на небосводе. Чего не скажешь о далеких Уране и Нептуне. Чтобы их отыскать, придется вооружиться хотя бы биноклем, так как блеск ледяных гигантов невелик, а утреннее небо уже начинает светлеть.

Главное препятствие — ландшафт. Меркурий в это время будет буквально стелиться над горизонтом. Увидеть его из городской застройки практически нереально. Николай Демин советует заранее выехать на открытую местность с идеально чистым северо-восточным направлением, иначе самая близкая к Солнцу планета спрячется за крышами и деревьями.

Огненный дождь середины августа

Ночь с 12 на 13 августа — время главного звездопада года. Метеорный поток Персеиды достигнет пика своей активности. Хотя в истории случались колебания от скромных 30 до фантастических 500 метеоров в час, обычно происходит 80–100 вспышек ежечасно.

С 12 на 13 августа — время главного звездопада года. Фото: Николай Демин.

Особенность Персеид в их доступности и продолжительности. Поток активен с 17 июля по 24 августа. Поэтому загадывать желания на падающие звезды можно практически весь август.

— Персеиды являются самым известным метеорным потоком, хотя и не самым ярким и активным. Декабрьские Геминиды еще активнее, но холодная сырая дождливая погода, характерная для декабря на юге России, как правило, не способствует проведению астрономических наблюдений, — говорит Николай Демин.

Вечерняя звезда в полном блеске

15 августа эстафету примет красавица Венера — ярчайшая планета Солнечной системы, которая окажется в точке своего максимального вечернего удаления от звезды. Планета разгорится до внушительной -4,3 звездной величины, украсив собой вечернее небо в юго-западной части горизонта. Местом ее дислокации станет созвездие Девы.

Многие астрономические явления в августе можно будет увидеть невооруженным взглядом. Фото: Николай Демин.

Если направить на нее телескоп, глазу откроется идеальная картина: ровно половина освещенного диска.

Лунное затмение, которое мы потеряли

Закрывать программу августа должно частное лунное затмение 28 числа. Однако здесь звездное небо над Ростовской областью решило поставить не точку, а многоточие. Полную картину явления увидят лишь те, кто будет в Антарктиде, обеих Америках и Западной Африке.

До донских наблюдателей долетят лишь отголоски полутеневых фаз. Они стартуют в 04:24 и продлятся считанные минуты — примерно до 04:50, пока Луна не скроется за горизонтом. Учитывая крайне низкое положение спутника и малозаметность самой полутени, Николай Демин реалистично оценивает шансы. По его мнению, разглядеть что-либо жителям области, скорее всего, не удастся.

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