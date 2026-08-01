Август отыграется за прохладные июнь и июль: дончан ждет жара. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Последний месяц лета на Дону, кажется, отыграется за необычно прохладные июнь и июль. В августе в регионе установится привычная для региона жара. Иногда пекло смогут поумерить дожди и сильный ветер, но в целом месяц должен стать самым жарким за лето. Подробный прогноз погоды в Ростовской области на август 2026 «КП - Ростов-на-Дону» сообщила руководитель регионального гидрометцентра Елена Назарова.

Выходя на улицу в самые жаркие часы, стоит брать с собой воду и надевать головные уборы. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Погода на август 2026: первая декада

По словам синоптика, последний месяц лета не скупится на жару, а осадков будет меньше, чем в июле.

— Первая декада августа ожидается жаркой. Что касается осадков, то в начале месяца осадков не ожидается, — сообщила Елена Николаевна.

По ночам температура воздуха установится на уровне от +17 до +25 градусов, а дневная – от +30 до +35, в отдельных районах – до +38.

В середине первой декады ожидаются кратковременные дожди, местами возможны ливни с градом и шквалистым усилением ветра до 15 — 20 метров в секунду.

Могут пройти и ливни с грозами. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

— В отдельные дни второй половины первой декады пройдут кратковременные дожди, и температура воздуха существенно не изменится. В ночные часы она будет составлять от +18 до +25, а дневная температура установится в пределах +31 — +38 градусов.

Погода во вторую и третью декаду августа: температура и осадки

Прогноз синоптика на вторую и третью декаду также обещает жаркие дни и комфортные условия по ночам.

— В отдельные дни второй и третьей декады августа тоже ожидаются кратковременные дожди и грозы, — добавила Елена Назарова.

Пекло немного собьют дожди и сильный ветер. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

При этом такого пекла под +40 как в первой декаде ждать не стоит. Но жара все равно сдавать позиции не собирается.

— Ночная температура воздуха ожидается в пределах +13 — +20 градусов, а дневная будет повышаться от +26 до +34.

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