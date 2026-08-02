В Ростовской области в ночь на 2 августа отразили массированную атаку БПЛА. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 2 августа Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке. Об этом сообщил донской губернатор Юрий Слюсарь. Не обошлось без последствий на земле.

Атака БПЛА на Ростовскую область в ночь на 2 августа 2026: повреждения на земле

В ночь на 2 августа силы ПВО сбили над донским регионом почти полторы сотни БПЛА. Атаке подверглись город Каменск-Шахтинский и еще семь районов Ростовской области: Чертковский, Тарасовский, Миллеровский, Морозовский, Каменский, Шолоховский и Азовский.

- К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Миллеровском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание кабеля на крыше элеватора, - сообщил глава региона.

Пожар оперативно потушили прибывшие к месту ЧП сотрудники МЧС. Во время него никто не пострадал.

Пожар на крыше элеватора оперативно потушили. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Что происходит в Ростовской области после атаки БПЛА 2 августа 2026

В настоящее время беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется. Власти просят людей покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не приближаться к окнам.

Напомним, что донской регион уже несколько ночей подряд подвергается атакам БПЛА. Во время некоторых погибли и пострадали люди. Так, в ночь на 27 июля после воздушной атаки в Ростове погибли пять человек: муж и жена, а также семья - двое взрослых и ребенок. Еще восемь жителей получили травмы. В городе оказались повреждены 19 машин и дома: три многоквартирных и 17 частных.

В ночь на 28 июля БПЛА уничтожили в акватории Таганрогского залива. Тогда информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

В ночь на 29 июля в Таганроге после падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина и был травмирован мужчина. Позже стало известно еще об одном пострадавшем. Повреждения получили частные дома, обломки БПЛА были обнаружены на территории производственных организаций и морского порта.

В ночь на 30 июля силы ПВО уничтожили более 40 БПЛА в Таганроге, а также в Кашарском, Миллеровском, Красносулинском, Шолоховском, Чертковском, Азовском, Аксайском, Тарасовском районах. После падения дронов были повреждены два окна в селе Русская-Слободка, а также кровля и остекление в селе Марьевка.

В последнее время вражеские БПЛА атакуют Ростовскую область каждую ночь. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 31 июля, в результате воздушной атаки в городе Гуково пострадала женщина. Медики оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Жильцов пострадавшего дома эвакуировали в пункт временного размещения. В Батайске от обломков БПЛА пострадали частные дома и здание магазина.

Утром 31 июля в хуторе Рогожкино Азовского района пострадал ребенок, он был доставлен больницу. В Батайске на месте падения обломков БПЛА задействовали экстренные службы, сотрудники администрации начали проводить подомовой обход для оценки ущерба.

В ночь на 1 августа силы ПВО уничтожили более двух десятков дронов в Таганроге, а также Неклиновском, Мясниковском, Верхнедонском и Матвеево-Курганском районах. В тот раз обошлось без серьезных последствий.

Минувшей ночью, по информации минобороны России, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 635 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над шестнадцатью регионами страны, включая Ростовскую область, которую атаковали полторы сотни БПЛА.

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