«Пытался обнять и порвал майку»: Под Ростовом мужчина убил крестного, который домогался его матери

К приезду скорой раненый в ноги мужчина скончался от кровопотери. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Под Ростовом вынесли приговор мужчине, который убил своего крестного. Он пытался защитить от него родительницу, но перестарался…

Ударил в грудь

Каждый из мужчин жил со своей матерью, причем у крестного она тяжело болела и с трудом передвигалась. Он заботился о ней, а вот по отношению к чужой родительнице повел себя, мягко говоря, аморально.

В тот день Михаил встретился с крестником Алексеем, и тот позвал его в гости. Мать была рада, накрыла стол. Позже они с сыном пошли спать, а крестный решил «продолжить банкет» в одиночку.

Среди ночи пьяный гость пришел в комнату к хозяйке жилья и стал ее будить. Женщина попросила его выйти, и он отправился на кухню, где начал громко разговаривать сам с собой. Тогда сонная дончанка пошла следом за ним и попросила не шуметь. Вместо этого Михаил попытался ее обнять, потянул к себе, а когда она стала упираться, порвал футболку и ударил в грудь. Женщина стала звать на помощь.

Сын напал на крестного, чтобы защитить мать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Умолял держаться

От ее криков проснулся Алексей. Он прибежал на кухню и увидел, как крестный тянет маму за футболку.

- Парень потребовал отпустить мать, но мужчина не слушал. Тогда сын попытался оттолкнуть его, но получил удары кулаками по голове. Молодой человек дал сдачи. Мать попыталась защитить сына и встала между дерущимися. В этот момент гость снова переключился на нее, а сын схватил кухонный нож и нанес гостю два удара в обе ноги, - рассказал источник «КП-Ростов-на-Дону»

Раненый мужчина и женщина вместе упали. Сын вытащил мать из-под крестного и увидел, что у того идет кровь.

- Он взял его под руку, посадил на ступеньки и перевязал ногу ремнем. Мать вызвала скорую, но она долго не ехала. Тогда сын побежал к соседям и попросил их тоже позвонить в службу 112. Потом вернулся.

Парень сидел рядом с крестным на коленях, просил прощения и умолял держаться: помощь едет. Но Михаил вскоре потерял сознание и к приезду медиков скончался от потери крови.

До приезда полицейских мать выбросила орудие убийства в уличный туалет. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Выбросила нож в туалет

Тем временем мать тайком от сына помыла нож и выбросила его в уличный туалет… Но парень и не думал уходить от ответственности. Его задержали и возбудили уголовное дело.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признал аморальность поведения крестного, а также попытки Алексея спасти его до приезда скорой.

Таганрогский городской суд признал молодого человека виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека и приговорил к семи годам в колонии строго режима.

Подсудимого приговорили к семи годам в колонии строго режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

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