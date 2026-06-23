Соседи слышали крики о помощи, но не вышли: Под Ростовом осудили мужчину, который расправился с матерью после ее замечания

В Ростовской области в одной из многоэтажек между сыном и матерью случился конфликт, закончившийся убийством. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Таганроге Ростовской области огласили приговор местному жителю, который убил собственную мать. Мужчина набросился на 71-летнюю женщину после того, как та сделала ему замечание.

Жаловался, что читала нотации

Как признался во время следствия Александр, он всегда жил с матерью. Сюда же 41-летний мужчина со временем привел и свою 38-летнюю сожительницу. По словам младшей сестры хозяйки квартиры, конфликты дома случались постоянно. Пенсионерку возмущало, что сын сидит без постоянной работы и много выпивает.

Позже, уже на суде, Александр жаловался, что мать часто читает ему нотации. Случались у пожилой женщины ссоры и со спутницей мужчины: двум хозяйкам на одной кухне трудно было ужиться.

Таганрогский городского суд признал Александра виновным. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Однажды вечером пенсионерка ненадолго отлучилась по делам, а вернувшись, застала привычную картину: сын и невестка распивают спиртное.

— Брат после выпивки всегда становился агрессивным, — вспоминала сестра убитой.

Так случилось и в этот раз. Когда мать сделала Александру замечание, тот на нее набросился. Гражданская жена агрессора в этот момент просто ушла на кухню, не посчитав нужным заступиться за пожилую женщину.

Пытаясь спастись, выбежала на улицу

Понимая, что рассвирепевший мужчина не остановится, его мать попыталась спастись бегством. Однако сын настиг несчастную на лестничном пролете между первым и вторым этажами. Подойдя сзади, он с силой толкнул пенсионерку в спину — женщина потеряла равновесие и упала на бетонную площадку.

После этого пострадавшая с большим трудом смогла подняться и выбежать на улицу, но преследование продолжилось уже во дворе многоквартирного дома. Таганрожец догнал мать и снова набросился на нее с кулаками.

Нападавшего оперативно задержали. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Наблюдали из окна

Как позже вспомнят соседи, пожилая женщина отчаянно звала на помощь.

- А он все твердил ей: «Не ори», — даст потом показания один из очевидцев.

Крики жертвы отчетливо слышали жильцы квартир, расположенных на нижних этажах. Люди через окна наблюдали за происходящим на улице, однако никто из них так и не решился выйти во двор и заступиться за пожилую женщину.

Единственное, что сделали свидетели — набрали телефон экстренных служб. Прибывшие медики госпитализировали пенсионерку в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее множественные травмы, включая повреждения пяти ребер. К сожалению, спасти пациентку не удалось: она скончалась в больнице.

Спасти несчастную не удалось: она скончалась в больнице. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Нападавшего оперативно задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Таганрогский городского суд признал Александра виновным и приговорил к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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