Заботливо упаковали и перемотали скотчем: В Ростове супруги-пенсионеры отдали 3, 4 миллиона рублей лжеполицейским

По указке мошенников пожилые люди сняли деньги в банке и передали курьеру. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове пожилые супруги добровольно отдали мошенникам свои сбережения – почти три с половиной миллиона рублей. Подробности рассказали в пресс-службе донского главка МВД.

Сначала пошли в один банк, потом в другой

Аферисты обманули пенсионеров по печально известной схеме. Они позвонили супругам под видом сотрудника правоохранительных органов и специалиста службы безопасности банка. Сказали, что мошенники пытаются завладеть их деньгами, поэтому нужно обналичить все сбережения и перевести на «безопасный счет». Сделать это можно через курьера. Испугавшись за свои накопления, пожилые люди беспрекословно выполнили все, что им велели.

Супруги направились в банк, где закрыли вклад на сумму более 2,1 миллиона рублей. Полученные деньги они заботливо упаковали в белый пакет и перемотали скотчем. После этого жена встретилась с курьером в назначенном ей месте и передала ему эти средства. На следующий день пара пришла в другое отделение банка, сняла со счетов еще более 1,3 миллиона рублей и так же вручила курьеру.

Лишь после того, как лжесотрудники перестали выходить на связь, пенсионеры поняли, что их обманули. Тогда 75-летний глава семьи написал заявление в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

- В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников и курьера, принявшего деньги, - говорится в сообщении ведомства.

Пенсионеры обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кодовое слово «пингвин»

На удочку мошенников все чаще попадаются не только пожилые люди, но и молодежь. Среди них оказалась 19-летняя жительница Волгодонска, которая обналичила 6,6 миллионов рублей, чтобы передать аферистам.

В апреле девушке позвонил неизвестный, сообщил, что ей положена адресная помощь и попросил продиктовать ему номер СНИЛС. Когда она это сделала, мужчина завершил разговор.

Почти сразу телефон снова зазвонил. Новый собеседник представился сотрудником силового ведомства и сообщил сбитой с толку дончанке, что от ее имени переводятся деньги в недружественное государство. Мол, если не хочет, чтобы ее привлекли к уголовной ответственности, то должна обналичить средства и передать надежному человеку для декларирования, иначе они будут арестованы.

По инструкции звонивших дончанка сняла в банке деньги, сказав специалисту, что собирается купить автомобиль. После этого мошенники велели девушке ехать в Москву по указанному адресу и передать деньги курьеру, который назовет кодовое слово - «пингвин». Жертва послушно выполнила и эту инструкцию…

Позже несчастная поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

На удочку мошенников все чаще попадается молодежь. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Телефонный спектакль

Сотрудники полиции напоминают: нельзя передавать деньги незнакомцам, кем бы они не представлялись, и выполнять какие-либо действий с финансами по указаниям телефонных собеседников.

– Настоящие сотрудники банков, силовых структур, коммунальных и других служб никогда не просят назвать смс-коды, перевести деньги на «безопасные» счета и снять наличные для передачи курьеру, - напомнили в полиции.

В случае подобного звонка нужно прекратить разговор и перезвонить в банк для уточнения информации.

Мошенники могут оставить человека не только без сбережений, но и с долгами по кредитам. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

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