Места ограничения движения в Ростове на август назвали власти. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

Ограничения движения в Ростове-на-Дону в августе затронут десятки улиц. По информации Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения администрации Ростова, они связаны с ремонтом дорог, коммуникаций и запретом парковки на отдельных улицах. Рассказываем, где перекроют движение в Ростове в июле 2026 и какие ранее введенные ограничения продолжают действовать.

Где перекроют движение в Ростове в августе 2026

В администрации рассказали, где перекроют движение в Ростове в августе 2026.

Так, до 15 августа запланировано ограничение движения в Советском переулке (Ростов Великий) из-за съемок фильма.

До 20 августа — перекрыт участок улицы Коммунаров от дома №35/44 до №33; закрыты отрезки переулка Турбинный.

До 24 августа — частичное перекрытие крайней правой полосы на улице Красноармейской у домов №222 и №105А (работы на теплосетях).

Ограничения затронут десятки улиц. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

До 25 августа — ограничение проезда по площади Толстого от Базарной площади до улицы Черевичкина и по улице Черевичкина от дома №1/17 до №9/9.

До 28 августа — ограничение движения на улице Текучева от строения №39 до №25 (работы с канализацией).

До 31 августа:

- Полное перекрытие улицы Шаумяна от Халтуринского переулка до дома №5/36 (ремонт теплосети);

- Перекрытие улицы Серафимовича от Островского переулка до дома №41 и ограничение движения от дома №41 до проспекта Буденновского;

- Ограничение движения в переулке Джамбульском от Таврической до Нансена;

- Сужение улицы Береговой от Нижнебульварной до дома №67 (замена водопровода);

- Полное перекрытие улицы Нижнебульварной от Береговой до дома №55-57.

С 1 августа по 1 ноября — ограничение движения на пересечении улиц Шеболдаева и Волоколамской (капитальный ремонт, организация выделенной полосы для общественного транспорта).

До 1 ноября — полное перекрытие улицы Безымянная Балка от Павлодарской до Шеболдаева; перекрытие улицы Лесной от Прудовой до Маршальской; перекрытие улицы Целинной на нескольких участках.

Ограничения включают и запреты на остановку и стоянку. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

С 18 августа по 20 декабря — краткосрочное ограничение движения (не более 5 часов в неделю) по улице Цезаря Куникова вдоль строения №20 для погрузки-разгрузки.

С 19 августа по 30 ноября — прекращение движения транспорта по улице Прогрессивная на участке от дома №9 до Коммунистического проспекта (работы на подземных коммуникациях).

До 30 августа — закрыта крайняя правая полоса на улице Красноармейской.

До 30 ноября — ограничение движения по улице Прогрессивная.

До 31 октября — ограничение движения на площади Страны Советов и по улице Врубовая от проспекта Ленина до Лагерной (работы на водопроводе).

До 31 декабря — ограничение движения на улице 2-я Киргизская от Сальского до Ухтомского переулка (работы с канализацией).

До 30 декабря — ограничение движения на улице Береговой у дома №59 (строительно-монтажные работы).

До 1 сентября — ограничение движения по путепроводу на улице Нансена в створе путепровода Нансена — Стадионная (северная).

Запреты остановки и стоянки (с эвакуацией)

Также в Департаменте объяснили введение запретов остановки и стоянки с последующей эвакуацией транспортного средства.

С 22 августа вводится запрет остановки и стоянки:

- по переулку Соборный от Темерницкой до Московской с двух сторон на проезде с восточной стороны;

- по переулку Соборный в створе Темерницкой на проезде с западной стороны;

- по улице Пржевальского, 25/1А с западной стороны;

- по улице Магнитогорская, 1А/25 с северной стороны;

- по улице Магнитогорская на участке от строения №6А до строения №10.

С 29 августа запретят остановку и стоянку на улице Привокзальная вдоль строения 3/1 с западной стороны.

С 25 июля начал действовать запрет остановки и стоянки на улице Филимоновская на участках от Халтуринского до Островского переулка и от Островского до дома №92 с северной стороны.

Стоит зарание планировать маршрут и возможный объезд. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Новые платные парковки (с 11 августа)

Также в августе в Ростове заработают новые платные парковки:

- улица Серафимовича, 86-94 — 8 машиномест.

- улица Серафимовича, 94 — 1 место для инвалидов.

- улица Тургеневская, 75-89 — 18 машиномест.

Улица Тургеневская, 80 (противоположная сторона) — 2 места для инвалидов.

Жители улиц Серафимовича и Тургеневской могут оформить резидентное разрешение на бесплатную парковку в «Сервисном центре» (Большая Садовая, 150).

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также

Жара до +38, ливни с грозами и шквалистым ветром: Какой будет погода в Ростовской области в августе 2026