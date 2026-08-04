Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП
Ограничения движения в Ростове-на-Дону в августе затронут десятки улиц. По информации Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения администрации Ростова, они связаны с ремонтом дорог, коммуникаций и запретом парковки на отдельных улицах. Рассказываем, где перекроют движение в Ростове в июле 2026 и какие ранее введенные ограничения продолжают действовать.
В администрации рассказали, где перекроют движение в Ростове в августе 2026.
Так, до 15 августа запланировано ограничение движения в Советском переулке (Ростов Великий) из-за съемок фильма.
До 20 августа — перекрыт участок улицы Коммунаров от дома №35/44 до №33; закрыты отрезки переулка Турбинный.
До 24 августа — частичное перекрытие крайней правой полосы на улице Красноармейской у домов №222 и №105А (работы на теплосетях).
Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП
До 25 августа — ограничение проезда по площади Толстого от Базарной площади до улицы Черевичкина и по улице Черевичкина от дома №1/17 до №9/9.
До 28 августа — ограничение движения на улице Текучева от строения №39 до №25 (работы с канализацией).
До 31 августа:
- Полное перекрытие улицы Шаумяна от Халтуринского переулка до дома №5/36 (ремонт теплосети);
- Перекрытие улицы Серафимовича от Островского переулка до дома №41 и ограничение движения от дома №41 до проспекта Буденновского;
- Ограничение движения в переулке Джамбульском от Таврической до Нансена;
- Сужение улицы Береговой от Нижнебульварной до дома №67 (замена водопровода);
- Полное перекрытие улицы Нижнебульварной от Береговой до дома №55-57.
С 1 августа по 1 ноября — ограничение движения на пересечении улиц Шеболдаева и Волоколамской (капитальный ремонт, организация выделенной полосы для общественного транспорта).
До 1 ноября — полное перекрытие улицы Безымянная Балка от Павлодарской до Шеболдаева; перекрытие улицы Лесной от Прудовой до Маршальской; перекрытие улицы Целинной на нескольких участках.
Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП
С 18 августа по 20 декабря — краткосрочное ограничение движения (не более 5 часов в неделю) по улице Цезаря Куникова вдоль строения №20 для погрузки-разгрузки.
С 19 августа по 30 ноября — прекращение движения транспорта по улице Прогрессивная на участке от дома №9 до Коммунистического проспекта (работы на подземных коммуникациях).
До 30 августа — закрыта крайняя правая полоса на улице Красноармейской.
До 30 ноября — ограничение движения по улице Прогрессивная.
До 31 октября — ограничение движения на площади Страны Советов и по улице Врубовая от проспекта Ленина до Лагерной (работы на водопроводе).
До 31 декабря — ограничение движения на улице 2-я Киргизская от Сальского до Ухтомского переулка (работы с канализацией).
До 30 декабря — ограничение движения на улице Береговой у дома №59 (строительно-монтажные работы).
До 1 сентября — ограничение движения по путепроводу на улице Нансена в створе путепровода Нансена — Стадионная (северная).
Также в Департаменте объяснили введение запретов остановки и стоянки с последующей эвакуацией транспортного средства.
С 22 августа вводится запрет остановки и стоянки:
- по переулку Соборный от Темерницкой до Московской с двух сторон на проезде с восточной стороны;
- по переулку Соборный в створе Темерницкой на проезде с западной стороны;
- по улице Пржевальского, 25/1А с западной стороны;
- по улице Магнитогорская, 1А/25 с северной стороны;
- по улице Магнитогорская на участке от строения №6А до строения №10.
С 29 августа запретят остановку и стоянку на улице Привокзальная вдоль строения 3/1 с западной стороны.
С 25 июля начал действовать запрет остановки и стоянки на улице Филимоновская на участках от Халтуринского до Островского переулка и от Островского до дома №92 с северной стороны.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Также в августе в Ростове заработают новые платные парковки:
- улица Серафимовича, 86-94 — 8 машиномест.
- улица Серафимовича, 94 — 1 место для инвалидов.
- улица Тургеневская, 75-89 — 18 машиномест.
Улица Тургеневская, 80 (противоположная сторона) — 2 места для инвалидов.
Жители улиц Серафимовича и Тургеневской могут оформить резидентное разрешение на бесплатную парковку в «Сервисном центре» (Большая Садовая, 150).
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