Перепады +13 до +7 дожди, грозы и сильный ветер: Какой будет погода в Ростовской области на неделе 3 — 7 августа

Синоптики обещают жаркую неделю на Дону. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Ростовской области на неделе 3 — 7 августа будет жаркой, но не обойдется без дождей и гроз. Подробный прогноз на ближайшую рабочую пятидневку узнали в Ростовском гидрометцентре.

В Ростове-на-Дону в понедельник, 3 августа, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный задует со скоростью 7 — 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +20 — +22 градуса, днем — +33 — +35 градусов.

Во вторник, 4 августа, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти разовьет скорость 7 — 12 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до +21 — +23 градуса, а днем поднимутся до +34 — +36 градусов.

При выходе на улицу стоит брать с собой воду. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 5 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду. Ночью ожидается прохлада до +21 — +23 градусов, а днем — жара до +32 — +34 градусов.

В четверг, 6 августа, пекло усилится. Днем воздух прогреется до +36 — +37 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +24 — +26 градусов. Ожидается ясная или переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер будет дуть слабый, около 10 метров в секунду, временами возможны порывы до 12 метров в секунду.

В пятницу, 7 августа, сохранится теплая и сухая погода. Днем ожидается +34 — +36 градусов, ночью — +23 — +24 градуса. Небо будет малооблачным, дождь маловероятен. Ветер же сменит направление на северное, его средняя скорость составит 5 — 10 метров в секунду, временами возможны небольшие порывы.

В самые жаркие часы не стоит выходить на улицу без головного убора. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области в понедельник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный задует со скоростью в 7 — 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +18 — +23 градусов, местами похолодает до +13, а днем жар подскочит до +32 — +37 градусов.

Во вторник прогнозируют переменную облачность. Ночью осадков не будет, днем местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточной четверти будет дуть со скоростью в 7 — 12 метров в секунду, при грозе порывы усилятся до 14 метров в секунду. Ночью воздух остынет до +19 — +24 градусов, местами до +14 градусов, днем прогреется до +31 — +36 градусов.

В среду местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер восточной четверти разовьет скорость в 7 — 12 метров в секунду, при грозе порывы усилятся до 15 — 18 метров в секунду. Ночью термометры покажут +19 — +24 градуса, местами до +15, а днем до +30 — +35 градусов.

Пик жары стоит переждать в тени. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер будет дуть восточный, его скорость составит 5 – 10 метров в секунду, порывы – до 12 метров в секунду. Ночью температура составит +22 — +24 градуса, а днем — +34 — +36 градусов. На севере области будет чуть прохладнее — разница составит один — два градуса.

В пятницу сохранится теплая и сухая погода. Днем будет около +34 градусов, а ночью до +22 — +24. Небо малооблачное, дождь маловероятен. Ветер северный разовьет скорость около 5 – 10 метров в секунду, местами его порывы могут усиливаться.

Если планируете дела на улице, советуем учитывать дневную жару — в такие часы лучше находиться в тени или использовать солнцезащитный крем.

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